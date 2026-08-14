Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen vize dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheli adliyeye sevk edildi

        İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen vize dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheli adliyeye sevk edildi

        İstanbul merkezli 6 ilde, vize randevu sistemlerini "bot" yazılımlarla kilitleyerek haksız kazanç sağladığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin hesaplarında 2,8 milyar lirayı aşan para hareketi tespit edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 11:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Vize operasyonunda 42 şüpheli adliyede

        İstanbul merkezli 6 ilde vize danışmanlığı adı altında randevu sistemlerini "bot" yazılımlarla kilitleyen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        İHA'da yer alan habere göre; Vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin konsolosluk randevu sistemlerini "bot" yazılımlarla kilitleyerek vatandaşları mağdur ettiği ve haksız kazanç sağladığı şebekeye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında 2,8 milyar lirayı aşan para hareketi tespit edilirken, gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 42'si İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.

        42 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        İnşaat üretiminde sert gerileme
        İnşaat üretiminde sert gerileme
        ABD'den İran'a "süresiz" abluka mesajı
        ABD'den İran'a "süresiz" abluka mesajı
        25 yıl vurulan damga
        25 yıl vurulan damga
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Markaların yeni influencerları çalışanları mı?
        Markaların yeni influencerları çalışanları mı?
        MİT yalanıyla vurguna operasyon! Bakan Gürlek'in adını kullanıp 'davanızı çözeriz' dediler!
        MİT yalanıyla vurguna operasyon! Bakan Gürlek'in adını kullanıp 'davanızı çözeriz' dediler!
        "Beşiktaş artık favori"
        "Beşiktaş artık favori"
        Apple Intelligence Çin'den doğuyor
        Apple Intelligence Çin'den doğuyor
        Plajda dans neşesi
        Plajda dans neşesi
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Parçalanmış cansız beden soruşturmasında 17 gözaltı!
        Parçalanmış cansız beden soruşturmasında 17 gözaltı!
        Osimhen için tarihi transfer teklifi!
        Osimhen için tarihi transfer teklifi!
        Oğulları A Milli Takım'da
        Oğulları A Milli Takım'da
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        Venedik haritadan siliniyor mu?
        Venedik haritadan siliniyor mu?
        Son şampiyon perdeyi açıyor!
        Son şampiyon perdeyi açıyor!
        Tatilde aşk tazelediler
        Tatilde aşk tazelediler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Bana otizm teşhisi konuldu"
        "Bana otizm teşhisi konuldu"