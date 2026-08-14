İstanbul merkezli 6 ilde vize danışmanlığı adı altında randevu sistemlerini "bot" yazılımlarla kilitleyen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İHA'da yer alan habere göre; Vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin konsolosluk randevu sistemlerini "bot" yazılımlarla kilitleyerek vatandaşları mağdur ettiği ve haksız kazanç sağladığı şebekeye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 2,8 milyar lirayı aşan para hareketi tespit edilirken, gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 42'si İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.

42 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiği öğrenildi.