FETÖ'cü ihraç Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe, 10 yıl önce "yardım ve yataklık" suçundan 1 yıl tutuklu kaldı. FETÖ'cü yüzbaşının ablası, bu kez "örgüt üyeliği"nden cezaevine girdi.

İHA'da yer alan habere göre; Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, darbeci FETÖ'cü ihraç Yüzbaşı Burkay Karatepe'ye firari döneminde yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla Muğla'da yakalanan ve silahlı terör örgütü FETÖ üyeliğinden tutuklanan ablası Ayşe Alanur Karatepe, emniyette alınan ifadesinde etkin pişmanlık yasasından faydalanmasını gerektirecek bir suç işlemediğini belirterek etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istemediğini belirtti.

2016 YILINDA DA 1 YIL HAPİS YATMIŞ

İfadesinde FETÖ terör örgütü ile hiçbir ilişkisinin bulunmadığını belirten Karatepe, 2017 yılına kadar yine kardeşi Burkay Karatepe'ye yardım ve yataklık iddiasıyla bir yıl Eskişehir Cezaevi'nde tutuklu kaldığını ve 2017 Ağustos ayında yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye olduğunu açıkladı.

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Hakkında 3 yıl 9 ay ceza verildiğini ve bu dosyanın hâlen Yargıtay'da olduğunu söyledi.

MAİL YAZIŞMALARINA "BİLGİM YOK" DEDİ

Kardeşi Burkay Karatepe'nin yakalanması sonrası dijital materyaller içinde çok sayıda Word ortamında, Burkay Karatepe ile irtibat kurmak amacıyla hazırlanmış mail adresleri üzerinden mail göndermeksizin taslaklar üzerinden haberleşme yöntemi kullanıldığına ilişkin soruya "Bilgim yok" diyerek yanıt verdi.

Taslak yazışmalar ile ilgili sorulan soruların büyük bölümüne "Cevap vermek istemiyorum", "Bununla ilgili bilgim yok" veya "Mail adresi üzerinden haberleşme ile ilgili sorulara ben bu aşamada şahsi avukatım olmadan bir cevap vermek istemiyorum. İlerleyen aşamada şahsi avukatım eşliğinde bu sorularla ilgili ayrıca beyanda bulunabilirim" dedi.

"BUNUNLA İLGİLİ BİLGİM YOK"

Darbeci FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalanmasının ardından ele geçirilen dijital materyaller içindeki yazışmalarda kaçış planı ile ilgili yazışmalarda, "İnşallah bir kış daha orada değil de güzel bir ülkede geçiririz beraber. Ofisi yılbaşından sonra satılığa çıkaracağım, orasının parası yüksek.

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Ben hazırlık yapıyorum, sen de hazırlan. O yüzden spora başladım, koşabileyim diye. Beraber gideceğiz. Şimdilik uygun şartları bekliyoruz. 2 yıl önce deprem zamanı tam karmaşa vaktiydi, düşünemedik. Değerlendiremedik" şeklindeki yazışmalara "Bununla ilgili bilgim yoktur" dedi.

BURKAY KARATEPE'NİN ÜZERİNDE YAKALANAN PARALAR SORULDU

Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalanması sonrasında yapılan ikamet aramasında ele geçirilen altın, dolar ve Euro ile Türk parası olan yaklaşık 6 milyon 775 bin TL değerinde ele geçirilen para ve altınlar hakkında bilgisi olup olmadığı, parayı kimlerin verdiği, FETÖ silahlı terör örgütü üyeleri tarafından yardım yapılıp yapılmadığı soruldu.

Ayşe Alanur Karatepe bu soruya, "Bunlarla ilgili benim düşüncem babam götürmüş olabilir. Bu paranın kaynağı ile ilgili bir bilgim yoktur. Burkay'ın firar olduğu dönem içerisinde örgütten herhangi bir yardım alıp almadığını bilmiyorum.

Fakat benim düşüncem yeni bir suça bulaşmaması için babam imkânları dâhilinde ihtiyaçlar için Burkay'a para vermiş olabilir" dedi.