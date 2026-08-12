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        AHBAP Derneği soruşturmasında ifade veren Farah Zeynep Abdullah'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

        AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Abdullah, dernekle koordineli herhangi bir faaliyet yürütmediğini, deprem döneminde Babala TV üzerinden telefon görüşmeleri yaparak yardımların koordinasyonuna destek olmaya çalıştığını ve bunu iyi niyetle yaptığını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 16:06 Güncelleme:
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        Farah Zeynep Abdullah'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

        AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Abdullah ifadesinde, “AHBAP Derneği ile koordineli bir şekilde herhangi bir faaliyetim olmadı. Ben yalnızca Babala TV’de sabahlara kadar telefon görüşmeleri yaparak yardımlar için bir koordinasyon sağlamaya çalıştım. Bunu da son derece iyi niyetlerle yürüttüm” dedi.

        DHA'daki habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan oyuncu Farah Zeynep Abdullah 10 Ağustos'ta ifade verdi. Abdullah'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

        ‘İDDİALARIN BU YÖNDE OLDUĞUNU GÖRMEK ÜZÜCÜ’

        Farah Zeynep Abdullah savcılıktaki ifadesinde, “Olan biteni önce medya üzerinden kendi imkanlarımla takip ettim. Şimdi de Cumhuriyet Başsavcılığınıza bizzat müracaat etmem üzerine kamuoyuna yansıyan kısmından çok daha derin ve büyük sorunlar olduğunu öğrenmiş bulunuyorum.

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        Bu durum benim üzüntümü ve hayal kırıklığımı daha da arttırdı. Kendimle ilgili olan kısım ise şundan ibarettir; ben zaten o dönem dernekle ilgili olan çalışmalara katılmadım. Derneğin faaliyetlerinin etki alanını genişletecek herhangi bir açıklamada da bulunmadım.

        Esasında iç dünyamda yaşanan felaket üzerine doğrudan bağış toplanmasını da tam olarak bir yere oturtamamıştım, o yüzden yapılan çalışmalara çok mesafeli yaklaşmıştım ancak elbette ki yaşanan felaket üzerine bir sosyal sorumluluğum olduğunun bilincindeydim.

        Bu bilinçle doğrudan depremzedelerle iletişimler kurdum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Yaptığımı da düşünüyorum. Bunu şahsi çabalarımla ilerlettiğim için çok detayına inmek istemiyorum. AHBAP Derneği ile koordineli bir şekilde herhangi bir faaliyetim olmadı. Ben yalnızca Babala TV’de sabahlara kadar telefon görüşmeleri yaparak yardımlar için bir koordinasyon sağlamaya çalıştım. Bunu da son derece iyi niyetlerle yürüttüm.

        Faydalı olduğumu da düşünüyorum. Şu anda o dönem bir yaraya merhem olmak için toplanmış olan bağışların yerli yerinde ve tam ihtiyaç giderici olarak kullanıldığını öğrenip mutlu olmayı dilerdim. Bununla gururlanmak isterdim ancak durumun tam aksi olduğunu, en azından iddiaların bu yönde olduğunu görmek benim için üzücüdür. Diyeceklerim bunlardan ibarettir” dedi.

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