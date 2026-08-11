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        Kuşadası Belediyesi'nde adliyeye sevk edilen 14 şüpheli tutuklandı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol ile belediye meclis üyesi Ali Kotan'ın da bulunduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 09:25 Güncelleme:
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        Kuşadası belediyesinde 14 tutuklama

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, 3 şüpheli serbest bırakıldı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kuşadası Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında İzmir, Aydın ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 15'i yakalanmış, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Gözaltına alınan toplam 17 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

        14 şüpheli sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

        Şüphelilerden;

        • Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol: "Rüşvet vermek" ve "suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak"
        • Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Özcan: "Rüşvet vermek"
        • Tekniker Atıl Ulaş Bengi: "Rüşvet vermek" ve "suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak"
        • Eviz Yapı sahibi Şakir Eviz: "Rüşvet vermek" ve "suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak"
        • İnşaat firması sahibi Yusuf Yazıcı: "Rüşvet vermek" ve "suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak"
        • Kuşadası Belediyesi Meclisi'nin CHP'li üyesi Ali Kotan: "Rüşvet vermek" ve "suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak"
        • Mimar Cumhur Ulusoy: "Rüşvet vermek" ve "suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak"
        • Harita Mühendisi Hasan Hüseyin Demirkol: "Rüşvet vermek" ve "suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak"
        • Muhasebeci Ertan Sözmener: "Rüşvet vermek" ve "suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak"
        • Belediye personeli Ercüment Duman: "Rüşvet vermek" ve "suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak"
        • TNR Otel'in sahibi Hakan Tanır: "Rüşvet vermek"
        • Kartem Yapı'nın sahibi Emrah Temel: "Rüşvet vermek"
        • İnşaat firması sahibi Resul Mert Çiftçi: "Rüşvet vermek"
        • İnşaat firması sahibi Oğuz Ali Helvacı: "Rüşvet vermek"

        suçlarından tutuklandı.

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