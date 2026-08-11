Kuşadası Belediyesi'nde adliyeye sevk edilen 14 şüpheli tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol ile belediye meclis üyesi Ali Kotan'ın da bulunduğu öğrenildi
Giriş: 11 Ağustos 2026 - 09:25 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, 3 şüpheli serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kuşadası Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında İzmir, Aydın ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 15'i yakalanmış, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Gözaltına alınan toplam 17 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.
14 şüpheli sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Şüphelilerden;
suçlarından tutuklandı.
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