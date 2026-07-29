Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalışan 17 belediye çalışanına operasyon

        Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalışan 17 belediye çalışanına operasyon

        Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalıştıkları öne sürülen 17 şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonda, kamu zararının 16 milyon 866 bin 240 lira olduğu tespit edildi. Soruşturmada, Yalım'a ait iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 09:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yalım'ın şirketlerinde 17 gözaltı

        Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye şirketlerinde sigortalı gösterilmelerine rağmen eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalıştıkları tespit edilen 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Soruşturmada kamu zararının 16 milyon 866 bin 240 lira olduğu belirlendi.

        Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Özkan Yalım'a ait otel, restoran ve eğlence mekanlarında yapılan aramalarda 52 dijital materyal ile 36 fiziki belgeye el konuldu.

        Belediyeden maaş alan şüphelilerin şirketin maaş bordrolarında yer aldığı, şirket adına işlem yaptığı ve mesai saatlerinde özel işletmelerin bulunduğu bölgeden çok sayıda baz sinyali verdiği tespit edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        100 kiloluk buzdolabını çalan 4 kadın kamerada

        İstanbul'da, tamir için getirilen yaklaşık 100 kilo ağırlığında ve 2 metre 10 santim yükseklikteki gardırop tipi buzdolabı, kamyonetle gelen dört kadın tarafından bahçe kapısından geçirilerek çalındı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Borç meselesi değil gasp! Kuyumcu cinayeti kamerada!
        Borç meselesi değil gasp! Kuyumcu cinayeti kamerada!
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Görenler şoke oldu... Yaralılar var! Sokak ortasında silahlı çatışma
        Görenler şoke oldu... Yaralılar var! Sokak ortasında silahlı çatışma
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Kabine toplanıyor: Gündemde çerçeve yasa var
        Kabine toplanıyor: Gündemde çerçeve yasa var
        FOMO etkisiyle uçtu
        FOMO etkisiyle uçtu
        Aile tatili
        Aile tatili
        Kaş yangını 2'nci gününde!
        Kaş yangını 2'nci gününde!
        İkinci kez mezun oldu
        İkinci kez mezun oldu
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        "Güven vermiyordu"
        "Güven vermiyordu"
        Kefen takımı gönderdi! "Sana mezar alacağım"
        Kefen takımı gönderdi! "Sana mezar alacağım"
        SpaceX'in hisseleri çakıldı
        SpaceX'in hisseleri çakıldı
        Türkiye Petrolleri Kerkük’te
        Türkiye Petrolleri Kerkük’te
        En düşük ücret Mardin’de
        En düşük ücret Mardin’de
        Trump Graham'ın cenaze töreninde konuştu
        Trump Graham'ın cenaze töreninde konuştu