Samsun'da rapçi Yüşa Keskin'in klip çekiminde tüfek kullanıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda, kendisiyle birlikte 4 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

İHA'daki habere göre, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir klipte tüfek kullanıldığına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

Çalışmada rap müzik sanatçısı Rapçi Keskin olarak tanınan 27 yaşındaki Yüşa Keskin ile motosikleti kullanan 26 yaşındaki Doğukan Urkapı, motosiklette elinde tüfek bulunan 26 yaşındaki Doğuş Karagül ve klip çekimi için tüfeği temin ettiği öne sürülen 27 yaşındaki Salihcan Özuygur, Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında, klip çekimlerinde tüfekle poz vererek "suçu ve suçluyu övme" ile "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarını işledikleri iddiasıyla işlem başlatıldı. Operasyonda 1 tüfek ele geçirilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Rapçi Keskin'in Instagram hesabında yaklaşık 369 bin takipçisi bulunduğu öğrenildi.

Fotoğraf: İHA, Instagram