Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Rapçi Yüşa Keskin'e klipte tüfek soruşturması: 4 gözaltı

        Rapçi Yüşa Keskin'e klipte tüfek soruşturması: 4 gözaltı

        Samsun'da rapçi Yüşa Keskin'in klip çekiminde tüfek kullandığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda, aralarında Keskin'in de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. "Suçu ve suçluyu övme" ile "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlamalarıyla işlem yapılan şüpheliler, ele geçirilen tüfekle birlikte emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 14:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Rapçi Keskin ve 3 kişi gözaltında
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun'da rapçi Yüşa Keskin'in klip çekiminde tüfek kullanıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda, kendisiyle birlikte 4 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

        İHA'daki habere göre, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir klipte tüfek kullanıldığına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

        Çalışmada rap müzik sanatçısı Rapçi Keskin olarak tanınan 27 yaşındaki Yüşa Keskin ile motosikleti kullanan 26 yaşındaki Doğukan Urkapı, motosiklette elinde tüfek bulunan 26 yaşındaki Doğuş Karagül ve klip çekimi için tüfeği temin ettiği öne sürülen 27 yaşındaki Salihcan Özuygur, Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

        Şüpheliler hakkında, klip çekimlerinde tüfekle poz vererek "suçu ve suçluyu övme" ile "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarını işledikleri iddiasıyla işlem başlatıldı. Operasyonda 1 tüfek ele geçirilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

        Rapçi Keskin'in Instagram hesabında yaklaşık 369 bin takipçisi bulunduğu öğrenildi.

        Fotoğraf: İHA, Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Altında hızlı yükseliş
        Altında hızlı yükseliş
        Komisyon aşaması başladı
        Komisyon aşaması başladı
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        FETÖ'cü Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde silah ve mühimmat aranıyor!
        FETÖ'cü Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde silah ve mühimmat aranıyor!
        Boşanma davası açtığı ortaya çıktı
        Boşanma davası açtığı ortaya çıktı
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        Genç fenomen kanserle mücadelesini kaybetti
        Genç fenomen kanserle mücadelesini kaybetti
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Dev final için İstanbul iddiası!
        Dev final için İstanbul iddiası!
        Elektrikli scooterlar motosikletlerden üç kat daha tehlikeli
        Elektrikli scooterlar motosikletlerden üç kat daha tehlikeli
        Bu dil kelimelerden oluşmuyor!
        Bu dil kelimelerden oluşmuyor!
        Bu nasıl kazançtır?
        Bu nasıl kazançtır?
        EasyJet'in yeni sahibi belli oldu
        EasyJet'in yeni sahibi belli oldu
        Gece yarısı facia! 2 arkadaş boğuldu!
        Gece yarısı facia! 2 arkadaş boğuldu!
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"