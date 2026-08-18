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        Haberler Gündem Politika YENİ Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten tutuklandı

        YENİ Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten tutuklandı

        Burdur'da alkollü araç kullanırken kazaya karışan Yeni Parti İl Başkanı Barış Ayten, 7 ay hapis cezası ve mükerrer suç dosyası kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 12:12 Güncelleme:
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        YENİ Parti Burdur İl Başkanı tutuklandı

        YENİ Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten, 3 Temmuz gecesi alkollü araç kullanırken kazaya karışması nedeniyle aldığı 7 ay hapis cezası ve daha önceki mükerrer suç dosyası çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Edinilen bilgiye göre olay, 3 Temmuz günü gece saatlerinde Burdur’da meydana geldi. Alkollü şekilde araç kullandığı sırada kazaya karışan Ayten, olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili işlemlerini tamamlamasının ardından Ayten, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ayten, savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

        7 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Kazayla ilgili yürütülen adli süreçte Ayten hakkında 7 ay hapis cezası kararı verildi. Öte yandan Ayten’in daha önce işlediği bir suç nedeniyle hakkında bulunan mükerrer dosya da adli süreçte yeniden gündeme geldi.

        Hakkındaki 7 aylık hapis cezası ve mükerrer suç durumu çerçevesinde işlemleri gerçekleştirilen Ayten hakkında tutuklama kararı çıktı. Ayten, dün akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Fotoğraf: Instagram

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        #Burdur
        #yeni parti
        #Barış Ayten
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