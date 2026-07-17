Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Mehmet Akif Ersoy 10 Eylül’de hakim karşısına çıkacak

        Mehmet Akif Ersoy 10 Eylül’de hakim karşısına çıkacak

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Ersoy'un 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanacağı davanın ilk duruşması 10 Eylül'de görülecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 17:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        10 Eylül'de hakim karşısına çıkacak
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ve 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen Mehmet Akif Ersoy 10 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

        DHA'daki habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

        İddianamede Mehmet Akif Ersoy’un ‘Suç örgütü kurma ve yönetme’, 11 kez ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ile ‘Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma’ suçlarından 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame İstanbul 19. Ağır Ceza mahkemesinde kabul edildi. Ersoy’un avukatı duruşmanın basına kapalı yapılmasını talep etti. Davanın ilk duruşması 10 Eylül'de görülecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çingene Kızı Mozaği'nin 13. parçası Zeugma'da

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD'den ülkeye iadesi sağlanan Çingene Kızı Mozaiği'nin 13. panelinin Zeugma Mozaik Müzesi'ne teslim programına katıldı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yedieminde yapay zekalı 1,5 milyar liralık vurgun!
        Yedieminde yapay zekalı 1,5 milyar liralık vurgun!
        Depozito İade Sistemi'nde yeni döneme ilişkin açıklama
        Depozito İade Sistemi'nde yeni döneme ilişkin açıklama
        Bugün Ne Oldu? 17 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 17 Temmuz 2026 haberleri
        Antalya termometreyi zorluyor! 40'a yükselen sıcaklıkta vatandaşlar sahile akın etti
        Antalya termometreyi zorluyor! 40'a yükselen sıcaklıkta vatandaşlar sahile akın etti
        F.Bahçe'de imza şov!
        F.Bahçe'de imza şov!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        "Düğün takıları kimde kalacak?"
        "Düğün takıları kimde kalacak?"
        Lüks yatta golfe başladı
        Lüks yatta golfe başladı
        Üretici ile kota arasında sıkışan yumurta
        Üretici ile kota arasında sıkışan yumurta
        Dünya Kupası finalinin biletleri servet değerinde!
        Dünya Kupası finalinin biletleri servet değerinde!
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        Topkapı Sarayı'nın en 'tatlı' merkezi!
        Topkapı Sarayı'nın en 'tatlı' merkezi!
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        İran, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı
        İran, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı
        Beşiktaş'ta Salah çılgınlığı!
        Beşiktaş'ta Salah çılgınlığı!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve