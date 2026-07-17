Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ve 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen Mehmet Akif Ersoy 10 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

DHA'daki habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede Mehmet Akif Ersoy’un ‘Suç örgütü kurma ve yönetme’, 11 kez ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ile ‘Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma’ suçlarından 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame İstanbul 19. Ağır Ceza mahkemesinde kabul edildi. Ersoy’un avukatı duruşmanın basına kapalı yapılmasını talep etti. Davanın ilk duruşması 10 Eylül'de görülecek.