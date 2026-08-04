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        Haberler Gündem Güncel Tutuklu Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı

        Tutuklu Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı

        Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Etimesgut Belediyesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan tutuklu Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Beşikçioğlu, 2014 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede "esrar içtiğim için pişmanım, bir daha kullanmayacağım" şeklinde ifade vermişti.

        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 14:12 Güncelleme:
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        Tutuklu Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testi pozitif çıktı

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