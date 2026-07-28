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        Yurt genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren düşüyor: Kuzey kesimlerde üç gün yağış var!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren hava sıcaklıklarının düşerek mevsim normallerinin altına ineceğini duyurdu. Yurdun kuzey kesimlerinde 3 gün boyunca yağış beklenirken, Doğu Karadeniz için yer yer kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 14:58 Güncelleme:
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        Yurt genelinde hava soğuyor

        Yurt genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren düşerek mevsim normallerinin altına inecek.

        KUZEY İÇİN 3 GÜN YAĞIŞ

        AA'daki habere göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Sefa Dere, yurt genelinde bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin açıklama yaptı.

        Son değerlendirmelere göre, yarından itibaren ülke genelinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını belirten Dere, yurdun kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde gelecek 3 gün yağış beklendiğini söyledi.

        Cuma gününden sonra yağışların Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğu kesimlerine kayacağını anlatan Dere, yarın Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağını ifade etti.

        RÜZGAR DA BERABERİNDE GELİYOR

        Yağışlı havayla birlikte rüzgarın da görüleceğini bildiren Dere, "Özellikle batı kesimlerimizde ve güney kesimlerimizde, Marmara Bölgesi ve İstanbul dahil rüzgar bekliyoruz. Ege Bölgesi'nde İzmir başta olmak üzere kuzeyli yönlerden esecek. Akdeniz'in iç kesimlerinde, Toroslar mevkisinde rüzgar mevcut." diye konuştu.

        Dere, yarından itibaren hava sıcaklıklarının düşerek mevsim normallerinin altına ineceğini söyledi.

        Ankara'da gündüz sıcaklığının 28, gece sıcaklığının 12 derece civarında seyredeceğini belirten Dere, İstanbul'da gündüz sıcaklığının 28-30, gece sıcaklığının 20-22, İzmir'de gündüz sıcaklığının 35-36, gece sıcaklığının da 24 derece dolayında olmasının beklendiğini ifade etti.

        Dere, hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta sonundan itibaren yeniden mevsim normalleri seviyesine yükseleceğini kaydetti.

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