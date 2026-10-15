Trabzon'un Of ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Eşref Saral yaralandı
Trabzon'un Of ilçesindeki balıkçı barınağında silahlı saldırıya uğrayan iş insanı Eşref Saral, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saral'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı
Giriş: 15 Ekim 2026 - 23:44 Güncelleme:
Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'un Of ilçesinde iş insanı Eşref Saral, silahlı saldırıya uğradı. Of Limanı'nda bulunan balıkçı barınağında gerçekleşen saldırıda yaralanan Saral, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastanede tedavisi devam eden Eşref Saral'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
SALDIRIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Silahlı saldırının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırının nedeni ve olayın arka planına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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