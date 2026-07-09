Yeditepe Üniversitesi'nden 'ayet yazılı pankart'ın kapatılmasına ilişkin açıklama

Üniversiteden yapılan açıklamada, 7 Temmuz'da gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni'ne ilişkin olarak sosyal medyada kurumsal itibarı hedef alan iddialar nedeniyle kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Üniversitemiz, tüm mezunlarımızın bu özel gününü sorunsuz ve onurlu bir şekilde kutlamayı hedeflerken, bazı öğrencilerimizin pankart açması, bazılarının ise buna gösterdiği tepki ve engelleme girişimi ile bunun yarattığı görüntüler, mezuniyet sevincimizi gölgelemiştir." denildi.

Yeditepe Üniversitesinin kurulduğu günden bu yana Anayasa'nın temel ilkelerine, milli ve manevi değerlere, inanç hürriyetine ve akademik özgürlüğe her zaman tam bir sadakatle bağlı kaldığı belirtilen açıklamada, "Üniversitemiz, öğrencilerimizin inanç özgürlüğünün teminatıdır. Bizler hiçbir öğrencimizin inancından dolayı baskı görmesini veya başka öğrencilerimiz tarafından temel haklarının engellenmesini doğru bulmuyoruz. Kurumumuzun adını inanç veya din karşıtlığıyla yan yana getirmeye çalışmak, köklü geçmişimize ve evrensel eğitim anlayışımıza yapılmış açık bir haksızlıktır." ifadeleri kullanıldı.

Üniversitenin Anayasa'nın güvence altına aldığı inanç ve düşünce özgürlüğüne, akademik özgürlüğe ve ifade hürriyetine her zaman bağlı kaldığı aktarılan açıklamada, "Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin yer aldığı pankartın açılmasına kurumsal olarak herhangi bir engelleme yapılmamıştır. İlk değerlendirmelere göre törendeki fotoğraf çekimi esnasında öğrenciler arasında yaşanan durumun, pankartın içeriğinde yer alan Kur'an-ı Kerim ayetine yönelik olmadığı, kişiye yönelik olduğu yönündedir. Bununla birlikte bu pankarta gösterilen tepki ve pankartın görünüşünü engelleme girişimi, üniversitemizin değerleriyle de bağdaşmamaktadır. Hiçbir kutsal değere veya inanca saygısızlık kabul edilemez." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya mecralarında iftira edildiği şekilde, üniversitemizin İslam dini karşıtı bir duruşu veya tutumu asla mevzubahis olmayıp, yerleşkemizdeki ana binaların giriş kapılarında, kurulduğumuz günden beri, Kufi harflerle Allah ve Muhammed yazmaktadır. Öte yandan, üniversitemizin halen yargı aşamasında derdest olan bir ceza davasıyla ilgili herhangi bir görüşte ya da açıklamada bulunması da katiyen söz konusu değildir. Olayla ilgili olarak gerekli idari inceleme derhal başlatılmıştır. Gelecekteki mezuniyet törenlerinde benzer olayların yaşanmaması için ilgili protokol ve kurallar gözden geçirilecektir. Yeditepe Üniversitesinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inanç ve düşünce özgürlüğünün en güçlü güvencelerinden biri olmaya devam edeceğini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

*Haberin görseli ANKA'ya aittir.