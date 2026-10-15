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        Haberler Gündem Zonguldak'ta olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

        Zonguldak'ta olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

        Zonguldak Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 23:33 Güncelleme:
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        Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve kuvvetli yağışların oluşturabileceği riskler göz önünde bulundurularak, öğrencilerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla bazı kararlar alındığı ifade edildi.

        Açıklamada, "Zonguldak il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 16 Ekim 2026 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

        Vatandaşların, devam eden olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarının, ilgili kurumlar tarafından yapılacak uyarı ve duyuruları takip etmelerinin önem arz ettiği vurgulandı.

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