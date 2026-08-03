Zorlu: Hazar'dan Kafkaslar'a, oradan Basra Körfezi'ne uzanan hattın merkezinde Türk dünyası var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Hazar’dan Kafkaslar’a ve Basra Körfezi’ne uzanan geniş coğrafyada ulaştırma, enerji ve lojistik alanlarında yeni bir yapılanmanın ortaya çıktığını belirterek, bu hattın merkezinde Türk dünyasının bulunduğunu söyledi.

Zorlu, Ankara Kalkınma Ajansının ev sahipliğinde düzenlenen “Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara Teknik Destek Sözleşmeleri İmza Töreni”ne katıldı.

Başkent Ankara’nın Türk Dünyası Turizm Başkenti ilan edilmesinin ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu ifade eden Zorlu, Türk dünyasının ortak kültürel değerlerinin daha görünür hâle getirilmesi gerektiğini belirtti.

NEVRUZ İÇİN RESMÎ BAYRAM HAZIRLIĞI

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Nevruz kutlamalarının yeniden geniş katılımlı programlarla gerçekleştirildiğini söyleyen Zorlu, Nevruz’un resmî bayram olarak kabul edilmesine yönelik hazırlıkların son aşamaya geldiğini açıkladı.

Zorlu, amaçlarının yalnızca Türkiye’deki 86 milyon vatandaşı değil, Türk dünyasının tamamını ortak değerler etrafında buluşturmak olduğunu dile getirdi.

Ankara’nın 36’ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne ev sahipliği yaptığını hatırlatan Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı 13’üncü Devlet Başkanları Zirvesi’nin de ekim ayı sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde düzenleneceğini bildirdi.

Zorlu, zirvede önemli kararların alınacağını ve yeni projelerin açıklanacağını söyledi.

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ORTAK MÜZE KART VE KİMLİKLE SEYAHAT

Türk devletleri arasında ortak müze kart uygulaması üzerinde çalışıldığını açıklayan Zorlu, bu sistemin özellikle gençlerin Türk dünyasındaki tarihî eserleri ve müzeleri daha kolay ziyaret etmesini sağlayacağını ifade etti.

Ortak müze kartın hem maliyet hem de kullanım kolaylığı bakımından avantaj sunacağını belirten Zorlu, Türk devletleri arasında kimlikle seyahatin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kimlikle seyahatin mümkün olduğunu hatırlatan Zorlu, uygulamanın bütün Türk dünyasına yayılması için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Zorlu ayrıca Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31’inci Taraflar Konferansı kapsamında “Türk Devletleri Özel Oturumu” gerçekleştirileceğini bildirdi.

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“MERKEZDE BÜYÜK TÜRK DÜNYASI VAR”

Hazar’dan Kafkaslar’a ve Basra Körfezi’ne kadar uzanan bölgede ulaştırma, enerji ve lojistik açısından yeni bir oluşumun ortaya çıktığını belirten Zorlu, “Bunun merkezinde şüphesiz büyük Türk dünyası ailemiz var” dedi.

Türkiye’nin Kerkük’te petrol üretimi ve geliştirme faaliyeti yürüten uluslararası bir şirketin yüzde 15 hissesini aldığını ifade eden Zorlu, yaklaşık 3 milyar varil ham petrol rezervine sahip olduğu öngörülen sahada Türkiye’nin ortak konumuna geldiğini söyledi.

Kalkınma Yolu Projesi ile Ovaköy Sınır Kapısı’nın merkezinde yer aldığı ulaştırma hattının da anlaşmayla kayıt altına alındığını belirten Zorlu, ticaretin Türkiye üzerinden Basra Körfezi’ne uzanan demir yolu ve kara yolu ağlarıyla güçleneceğini ifade etti.

Bu güzergâhın Türk dünyasının geniş ulaşım ve lojistik ağından ayrı değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Zorlu, Hazar’a doğru uzanan coğrafyadaki ülkelerin de bu hattan faydalanacağını kaydetti.

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TURİZMDE HEDEF DAHA FAZLA HAREKETLİLİK

Türk devletleri arasındaki turizm hareketliliğinin artırılması gerektiğini belirten Zorlu, Türkiye’den Türk devletlerine yılda yaklaşık 1 milyon, bu ülkelerden Türkiye’ye ise yaklaşık 3,5 milyon turistin seyahat ettiğini söyledi.

Turizmin yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını vurgulayan Zorlu, seyahatlerin kültürel bağların güçlenmesine ve ortak medeniyet hafızasının genç kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Türk Hava Yolları ve diğer hava yolu şirketleriyle görüşmeler yaptıklarını aktaran Zorlu, bilet fiyatları ile uçuş sayılarında düzenleme yapılması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Zorlu, “İnşallah Türkiye Yüzyılı, Türk Dünyası Yüzyılı ile taçlanacak” ifadelerini kullandı.

TÜDSES’E 15 GÜNDE 60 BİN İNDİRME

Türk Dünyası Sivil Toplum Destek Sistemi ile Türk dünyasının ilk dijital stratejik platformunu oluşturduklarını söyleyen Zorlu, uygulamanın kısa sürede yoğun ilgi gördüğünü açıkladı.

Yaklaşık 15 gün içinde 60 binden fazla kişinin TÜDSES’i mobil cihazlarına indirdiğini belirten Zorlu, binden fazla sivil toplum kuruluşunun da dijital ağa üye olduğunu söyledi.

Zorlu, platform üzerinden Türk dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarının taleplerini, proje önerilerini ve iş birliği başlıklarını toplamaya başladıklarını bildirdi.