GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Güneş tutulması yılda iki defa yaşanıyor. Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesi sonucu oluşan Güneş tutulması 2007 yılından sonra Türkiye'de en net görülen tutulma olma özelliğini taşıyor. Bu özelliğiyle Türkiye'de de izlebilecek Güenş tutulması saat 11.58'te başlayacak.