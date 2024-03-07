'Güneşi Söndürmem Gerek' için bir araya geldiler

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Emre Gül'ün aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlanan 'Güneşi Söndürmem Gerek' filmi 29 Mart'ta gösterime girecek. Filmin oyuncuları, vizyon hazırlıkları için bir araya gelip basının sorularını yanıtladı: Çok eğlenceli geçti, bu mutluluk da filme yansıdı, çok heyecanlıyız, Kıbrıs'tan çok güzel görüntülerle sinemaseverlerin karşısına çıkacağız.

Bayram Bazarov, Serdar Bileke, Ezgi Gör, Samet Kaan Kuyucu, Serra Arıtürk, Gürberk Polat ve Burak Can

Senaryosunu Doğukan Cantimur'un kaleme aldığı, Hande Türkel'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin kadrosunda; Serra Arıtürk, Samet Kaan Kuyucu, Gürberk Polat, Ezgi Gör, Lal Ensari, Bayram Bazarov, Derin Beşikçioğlu, Serdar Bileke ve Burak Can ile Osman Alkaş yer alıyor.