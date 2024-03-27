‘Güneşi Söndürmem Gerek’in galası gerçekleştirildi

Emre Gül’ün aynı adlı çok satan gençlik romanı serisinden sinemaya uyarlanan ‘Güneşi Söndürmem Gerek’, gösterime 29 Mart’ta girecek. Doğukan Cantimur’un kaleme aldığı, Hande Türkel’in yönetmen koltuğunda oturduğu genç oyuncular; Serra Arıtürk, Samet Kaan Kuyucu, Gürberk Polat, Ezgi Gör, Lal Ensari, Bayram Bazarov, Derin Beşikçioğlu, Serdar Bileke ve Burak Can ile usta oyuncu Osman Alkaş’ın kadrosunda yer aldığı filmin galası, Atlas 1948 Sineması’nda yapıldı. Galaya Erdal Beşikçioğlu, Alina Boz, Umut Evirgen, Eylül Tumbar, Enes Koçak, Sümeyye Aydoğan, Ozbi, Caner Topçu, Ahmet Haktan Zavlak ve İlker Kızmaz gibi ünlü isimler katıldı.

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Büyük bir hayran kitlesine sahip olan romanın beyazperde uyarlaması heyecanla beklenirken geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ve yoğun ilginin olduğu seyircili ön gösterimin ardından dün gece gerçekleşen galada da filme övgüler yağdı. Filmin gösterimi sonrasında yazar Emre Gül, yönetmen Hande Türkel ve oyuncular sahneye çıkıp heyecanlarını davetlilerle paylaştı.

Film; hayatındaki en değerli varlığı sevgilisi Anıl'ı kaybeden Umut’un, hayatına kaldığı yerden devam etmeye çabalarken hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalıp yüzleşmesini konu alıyor. ‘Güneşi Söndürmem Gerek’ filmi 29 Mart’ta sinemalarda...