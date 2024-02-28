Güney Afrika'da geçen yıl nesli tükenme tehdidi altındaki 499 gergedan katledildi

Güney Afrika Çevre Bakanı Barbara Creecy, yaptığı açıklamada, gergedan türünün soyunun devamı için alınan tüm tedbirlere rağmen, geçen yıl kaçak gergedan avcılığında artış kaydedildiğini belirtti.

Creecy, 2023 yılında, kaçak avlanan gergedan sayısının bir önceki yıla göre 51 artarak, 499'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

GERGEDAN NÜFUSUNUN EN İYİ KORUNDUĞU ÜLKELERDEN BİRİ

Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre, 2023 yılı itibarıyla, Afrika'da 6 bin 487 siyah gergedan ve 16 bin 803 beyaz gergedan olmak üzere 23 bin 290 gergedan bulunuyor.

Nesli tükenme tehdidi altındaki bu türün en iyi korunduğu ülkelerin başında ise Güney Afrika geliyor. Ülke, kıtadaki gergedan nüfusunun yaklaşık 3'te 2'sine ev sahipliği yapıyor.

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Güney Afrika'da 2 binden fazlası siyah gergedan olmak üzere, 15 binden fazla gergedan vahşi doğada koruma altında yaşıyor.

Gergedan avcılarının onlarca yıl hapis cezasına çarptırıldığı ülkede kaçak avcılıkla mücadele için her türlü tedbir alınsa da son yıllarda katledilen gergedan sayısında artış kaydediliyor.