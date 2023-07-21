Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki patlamada 1 kişi öldü, 48 kişi yaralandı
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinden geçtiğimiz gün meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. Patlama anı kameralara yansırken, patlamanın doğalgaz hattındaki sızıntıdan kaynaklandığı belirtildi
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'ta meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı.
Kameralara anbean yansıyan patlamanın doğalgaz hattındaki sızıntıdan kaynaklandığı düşünülüyor.
Gauteng eyaleti Başbakanı Panyaza Lesufi, basına yaptığı açıklamada, Johannesburg merkezindeki Bree Caddesi'nde gerçekleşen patlamanın, caddenin altından geçen bir doğalgaz hattındaki sızıntıdan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.
Lesufi, yaralılar arasındaki 12 kişinin tedavisinin devam ettiğini açıkladı.
Yetkililer, bölgede başka bir yerde patlama ya da gaz sızıntısı tehdidi olup olmadığını belirlemek için uzmanları çağırdı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.