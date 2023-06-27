"Çok strestli bir 24 saat geçirdik!"

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Dünyaca ünlü ABD'li rock grubu Guns N' Roses'ın gitaristi Saul Hudson (Slash), ortaokul öğrencisi Can Sayar'ın logodan yapılan gitarı çaldığı videoyu, 4 milyon takipçisinin olduğu sosyal medya hesabından paylaştı.

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İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzik Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Can Sayar'ın lego gitar ile Tanburi Cemil Bey'den 'Çeçen Kızı' şarkısını çaldığı videoyu paylaşan Slash, "Bu lego gitar çok harika" ifadelerini kullandı.

Genç gitarist Can Sayar'ın, gitar öğretmeni Prof. Dr. Tolgahan Çoğulu'nun oğlu Atlas Çoğulu ve arkadaşı Ruşen Can Acet ile geliştirdiği lego mikrotonal gitar, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Fotoğraflar: AP, Instagram, Reuters