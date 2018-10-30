FANATİK
KARTAL'IN ÖFKESİ
FOTOMAÇ
KARTAL UÇUŞU
HÜRRİYET
KARTAL DA, PEKTEMEK DE GERİ DÖNDÜ
MİLLİYET
TERİM'İN ŞİFRELERİ
SABAH
KARTAL UÇUŞA GEÇTİ
POSTA
KARTAL UÇUŞA GEÇTİ
SÖZCÜ
DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU
VATAN
KARTAL'DAN KRİZE
AKŞAM
KARTAL'A GÜNEŞ DOĞDU
KARAR
KARA KARTAL GERİ DÖNDÜ
STAR
CİM-BOM'A 3 MÜJDE
YENİ ŞAFAK
BEŞİKTAŞ 4-1 GERİ DÖNDÜ
GÜNEŞ
ÇAYLAR PEKTEMEK'TEN
TAKVİM
FENER TFF'DEN LUCE'Yİ İSTEYECEK
TÜRKİYE
KARTAL PENÇESİ
YENİ ASIR
"HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK"
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