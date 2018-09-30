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FOTOMAÇ

ÖZEL BİRLİK

Beşiktaş, futbol kalitesinin çok yüksek olmadığı, maçta Kayserispor'u rahat bir oyunla mağlup etti: 2-0. Siyah-beyazlılar, taraftarı önündeki mücadelede 34. dakikada önce geçti. Love, Quaresma'nın pasıyla ve biraz da şansının yardımıyla Lung'u avladı: 1-0. İkinci yarıda Kayseri, Kartal'ın kalesini yoklasa da net pozisyonlar bulamadı. 71'de ise Q7, zor pozisyonda trivela şık bir gol atıp kapanışı yaptı. Maç fazlasıyla ikinci sırasıya çıkan siyah-beyazlılar, Avrupa'daki Malmö maçı öncesi aradığı morali de buldu.