30 Eylül 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında neler var? İşte manşetler...
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FANATİK
YILDIZLARIN ALTINDA
Zor geçen maçta Kayseri'nin kilidini Vagner Love açtı, golün hazırlayıcısı Quaresme'ydı... Portekizli yılzı 71'de de sahneye çıktı, müthiş trivelasıyla tribünleri ayağa kaldırdı. Kartal, Vodafone Park'ta bir geceyi daha zaferle noktaladı
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FOTOMAÇ
ÖZEL BİRLİK
Beşiktaş, futbol kalitesinin çok yüksek olmadığı, maçta Kayserispor'u rahat bir oyunla mağlup etti: 2-0. Siyah-beyazlılar, taraftarı önündeki mücadelede 34. dakikada önce geçti. Love, Quaresma'nın pasıyla ve biraz da şansının yardımıyla Lung'u avladı: 1-0. İkinci yarıda Kayseri, Kartal'ın kalesini yoklasa da net pozisyonlar bulamadı. 71'de ise Q7, zor pozisyonda trivela şık bir gol atıp kapanışı yaptı. Maç fazlasıyla ikinci sırasıya çıkan siyah-beyazlılar, Avrupa'daki Malmö maçı öncesi aradığı morali de buldu.
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AMK
CİMCOM'DA EMRE ŞOKU
Erzurum maçında ayağına darbe alan Emre Akbaba'nın çekilen MR'ında kırık tespit edildi. Başarılı futbolcunun ciddi sakatlığı Terim'in planlarını altüst etti
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HÜRRİYET SPOR
MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ
Alanya ve Göztepe mağlubiyetlerinin ardından çıkışa geçmek isteyen Trabzon evinde, Kasımpaşa'yı Rodallega ve Burak'ın ikişer golüyle geçip kötü gidişe, "Dur" dedi.
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HÜRRİYET SPOR
KARTAL ZİRVE AŞKINA
Siyah-beyazlı ekip, fazla zorlanmadığı maçta Love ve Quaresma'nın golleriyle zafere uzandı. Kayseri ise 4. haftadaki 3-2'lik F.Bahçe galibiyetinden sonra oynadığı 3. maçını da kaybetti.
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MİLLİYET SPOR
OLAĞANÜSTÜ UYARI
Galatasaray Genel Kurulu, yetki konusunda cimri davrandı, Mustafa Cengiz'e her istediğini vermedi. Sarı-kırmızılıların başkanı, yetki alma konusunda genel kurul üyeleri karşısında terledi, başta Galatasaray Adası olmak üzere Mecidiyeköy arsası ve Beyoğlu'ndaki eski kulüp binası için yetki alamadı. Cengiz, konuşmasıyla zaman zaman üyeleri kızdırdı
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MİLLİYET SPOR
AŞK YENİDEN
Beşiktaş, Kayserispor engelini Vagner Love ve Ricardo Quaresma'nın golleriyle aştı, maç fazlasıyla ikinci sıraya tırmandı. Kartal ilk yarıda pozisyon üretmekte zorlansa da haftalar sonra şans bulan Brezilyalı futbolcunun vuruşuyla üstünlüğü yakaladı. İkinci devre kontrollü bir futbol ortaya koyan siyah-beyazlı takım, Portekizli yıldızın usta işi golüyle maçı kopardı, zorlu Malmö deplasmanı öncesinde hata yapmadı
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SABAH SPOR
FIRTINA DEĞİL KASIRGA
Trabzonspor 2-0 geriye düştüğü maçta muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Bordo-mavililer, üst üste 2 yenilginin ardından Kasımpaşa'ya patladı... Eduok ve Trezeguet'nin golletine Burak (2) ve Rodallega (2) ile yanıt veren Karadeniz ekibi, ikinci yarıdaki futboluyla adeta 3 puanı söktü aldı
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SABAH SPOR
SONUNDA AŞK KAZANDI
Beşiktaş, Kayserispor engelini kayıpsız aştı. Altı hafta sonra formasına kavuşan Brezilyalı Vagner Love golünü attı. Karşılaşmanın kahramanı ise Ricardo Quaresma oldu. Siyah-beyazlı takımın ilk golünü hazırlayan Portekizli yıldız, klasikleşmiş trivelası ile de sonucu ilan etti
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VATAN / ŞAMPİY10
YÖNETİME MESAJ GİBİ YETKİ!
Olağanüstü Genel Kurulda yönetimin, yetki istediği 10 maddeden yedisine onay çıktı! Mastafa Cengiz yönetiminin üyelerin önüne getirdiği yetki taleplerinde 3 fire yaşandı... Meciyeköy'deki arsa, Beyoğlu Hasnun Galip Sokak'taki bina ve G.Saray Adası ile ilgili işlemlerin yapılması istediğine onay çıkmadı!
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VATAN / ŞAMPİY10
KARTAL LOVE QUARESMA
Beşiktaş, Kayserispor'u devirip Malmö maçı öncesinde moral depoladı. Bu sezon ilk kez ilk 11'de şans bulan Vager Love 34'te Quaresma'nın hazırladığı pozisyonda golle tanıştı! 71'de bu kez Portekizli yıldız sahneye çıkıp finali trivelayla yaprtı ve Kartal'ı ikinci sıraya taşıdı
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