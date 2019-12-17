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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Show TV Magazin Programları Haber Müdürü Ömür Sabuncuoğlu ve oyuncu Gupse Özay, mesleğinde zirvede yer alan oyuncuların ve sunucuların öyküler kaleme aldığı "Bizim Öykümüz" kitabının imza gününde kitapseverlerle buluştu. Keyifli anlara sahne olan etkinliğe okurlar yoğun ilgi gösterirken ikili bol bol imza dağıttı.

"ÖYKÜSÜ ÇOK KIYMETLİ"

Ömür Sabuncuoğlu, imza gününde yaptığı açıklamada, "Sevgili Gupse iyi ki bu kitapta bizimle oldu, öyküsü çok kıymetli. Bugün de imza gününde buluştuk. İkinci kitabımız 'Bizim Öykümüz'ün satışları ilk kitabımızı katlamış durumda. Her kitap satışı kızlarımızın okuyabilmesine vesile olacak. Kitabın üçüncüsünü de 2020’de çıkarmış olacağız. İsmi de belli oldu" ifadelerini kullandı.

"ONUR DUYUYORUM"

Yazdığı "Delikanlı" öyküsüyle kitaba destek olan Gupse Özay, şunları söyledi:

Sevgili Ömür'ün son cümlesi 'Her kitap kızlarımızı okutacak'la bitince ben daha da onur duyuyorum. Bu kadar çok ilgi görmesi daha da mutlu ediyor beni. Amacı çok güzel bir kitap. Üstelik Ömür bunun ikincisini yaptı. Üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, altıncısı için baskılarımız devam ediyor kendisine. Böyle güzel bir amaca aracı olduğum için çok mutluyum ben de.

"PANİĞE KAPILDIM"

Ömür'den bana böyle bir teklif geldiğinde paniğe kapıldım, çok ciddi bir şey çünkü. Komedi yapan bir insan olarak işin hakkını verebileceğim konusunda biraz korktum. Denemeler yaptım ve hemen kendisine gönderdim, ondan da olumlu yorumlar alınca seve seve yer aldım. Öykümde biraz ters köşe bir şey yapmak istedim. Hikâyenin ismi 'Delikanlı'. Erkek zannediyoruz, biraz baba figürü gibi ama en sonunda anne çıkıyor. Kadınların biraz tek başına savaşırlarken kendilerini unutup, erkekleşmesi ile ilgili duygusal bir öykü. Ben komedi içerikli senaryo yazabiliyorum. O yüzden şu an gerçekçi yazı dünyasında eğilim, tersini söylersem ayıp olur.

"BU ÖMÜR'ÜN BAŞARISI"

Çocuklar ve komedi dünyasında kendimi iyi hissediyorum ama ilerde neden olmasın? Bu da bir deneme oldu. Kız çocuklarının okuması için böyle bir projenin, kitabın olması mutluluk verici. Kitap yedinci baskıyı yaptı. Bu Ömür'ün başarısı. Ona güvenimiz tam. Gönül rahatlığıyla projenin içinde bulunmak istiyoruz. Belki kitap kısa bir film olabilir, neden olmasın? 'Bizim Öykümüz' harika bir yeni yıl hediyesi.

Okuyamayan kız çocukları için gelir elde etme amacıyla hazırlanan kitaba Ali Keçeli, Bensu Soral, Birce Akalay, Dilan Çiçek Deniz, Ebru Akel, Elifnaz Albayrak, Erkan Kolçak Köstendil, Gökçe Bahadır, Gupse Özay, Oylum Talu, Ömür Sabuncuoğlu, Şebnem Bozoklu, Yasemin Özilhan ve Yasmin Gülman öyküleriyle destek verdi.