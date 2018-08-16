Pazartesi gününe kadar bulması gerek

Antalya'nın Manavgat ilçesinde lunaparkta bindiği çarpışan arabada cüzdanını düşüren gurbetçi vatandaşın cüzdanının bir başka kişi tarafından alınması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsıza çağrıda bulunan gurbetçi Hacı İbrahim Göksu, en azından kimliği ve ehliyetini kendisine ulaştırmasını istedi.

İHA'nın haberine göre, Almanya’dan eşi ve kızıyla birlikte Manavgat’a tatile gelen gurbetçi Hacı İbrahim Göksu, Herdford Caddesi’ndeki lunaparkta çarpışan arabaya bindi. İndiğinde cüzdanının olmadığını gören Hacı İbrahim Göksu, tüm aramalarına rağmen sonuç alamayınca durumu lunapark görevlilerine anlattı.

KARISINA BİLE FARKETTİRMEDİ

Lunaparkın güvenlik kameralarında Göksu’nun bindiği çarpışan arabada cüzdanını düşürdüğü, kendisinden sonra çarpışan arabaya binen bir kişinin cüzdanı yanındaki eşine bile fark ettirmeden önce ayaklarının arasına ardından da cebine koyduğu görüldü. Cüzdanı alan kişi kısa sürede lunaparktan ayrıldı. Polis merkezine gidip şikayetçi olan Hacı İbrahim Göksu, cüzdanında 110 Euro ve 400 lira bulunduğunu, en önemlisinin ise kimliği ve sürücü belgesinin olduğunu dile getirdi. Pazartesi günü Almanya’ya dönmesi gerektiğini belirten Göksu “Ehliyetim ve kimliğim çok önemli. Türkiye’de ve Almanya’da sorun çıkmayabilir. Ne var ki yol üzerinde Bulgaristan da sorun çıkarabilirler. Ben cüzdanımı alan şahıstan kimliğimi ve ehliyetimi bir şekilde karakola ulaştırmasını rica ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ