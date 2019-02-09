Oyuncu Gurur Aydoğan 2016 yılında yaşamını yitiren annesi Oya Aydoğan ile havuzda çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Aydoğan, Instagram paylaşımına, "Dünyanın en güzel, en iyi kalpli annesi. Seni ömrümün sonuna kadar çok seveceğim ve özleyeceğim. Doğum günün kutlu olsun. Mekanın cennet olsun inşallah" notunu düştü.