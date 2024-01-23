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        Haberler Dünya Guterres: "Gazze'deki durum dehşet verici"

        Guterres: "Gazze'deki durum dehşet verici"

        Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de sağlık sisteminin çöktüğünü, bulaşıcı hastalıkların yayıldığını ve İsrail'in yardımları engellemesinin 'kesinlikle kabul edilemez' olduğunu belirtti. Guterres, "Gazze'deki insani durum dehşet verici" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 22:50 Güncelleme: 23.01.2024 - 22:50
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        "Gazze'deki durum dehşet verici"
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        Filistin'in toplu olarak cezalandırıldığını ve hiçbir şeyin bunu haklı gösteremeyeceğini belirten Guterres, "Gazze'deki insani durum dehşet verici" dedi.

        BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

        Gazze'nin sağlık sisteminin çökmekte olduğunu ve bulaşıcı hastalıkların yayıldığını söyleyen Guterres, "Gazze'deki insanlar sadece bombardımanlarda ölme ya da yaralanma riskiyle karşı karşıya değil; bulaşıcı hastalıktan dolayı ölme tehlikesiyle de karşı karşıya. Acilen işleyen bir tıbbi sisteme ihtiyaç var. Gazze'ye yapılan yardımlar son derece yetersiz. 2,2 milyon insanın yardımlarla hayatta kalacağını düşünmek bir hayal" ifadelerini kullandı.

        BM'nin yardım süreçlerinde 'hantal' bir görüntüyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Guterres, "Gazze'ye daha fazla geçiş noktası gerekli. İsrail'in Aşdod limanı da açılmalı. BM'nin Kuzey Gazze'ye erişime ihtiyacı var. Ocak ayının ilk yarısında planlanan çoğu yardım İsrail tarafından reddedildi" dedi.

        Guterres düzinelerce insani yardım görevlisinin İsrail'den vize almak için aylardır beklediğini belirtirken, "Askeri operasyonlarda gözaltına alınan Filistinlilere İsrail'in insanlık dışı muamele ettiğine ilişkin raporlardan endişe duyuyoruz. Acil insani yardım için bir kez daha çağrıda bulunuyorum" diye konuştu.

        Guterres, iki devletli çözümün İsrailli yetkililer tarafından tekrar tekrar reddedilmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu ifade etti.

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