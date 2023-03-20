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'Güzel Günler'de Altan ve Atakan'ın sürpriz nikâhı

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Güzel Günler'in dün akşam eğlenceli bölümüyle izleyicileri bir kez daha ekran başına topladı. Altan ve Atakan’ın yıldırım nikâhıyla dünyaevine girdiği bölümün finalinde Selma’nın Mihran’ın teklifini reddetmesi şaşkınlık yarattı

'Güzel Günler'de Altan ve Atakan'ın sürpriz nikâhı
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HABERTURK.COM

SHOW TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi ‘Güzel Günler’ dün akşam ekrana gelen renkli bölümüyle izleyicilerini bu hafta da ekran başına topladı. Dizi, #GüzelGünler etiketiyle 1 saat 20 dakika Twitter’da TT listesinde kaldı. Altan ve Atakan’ın yıldırım nikâhıyla dünyaevine girdiği bölümün finalinde Selma’nın Mihran’ın teklifini reddetmesi şaşkınlık yarattı.

Dün akşam yayınlanan bölümde; evin ortasına düşen kayıp para meselesi yüzünden Kıymet, Füsun ve Ayşim’den hesap sordu. Etrafındakilerin şüphelerini gidermek için parayı kendisinin almadığını kanıtlamaya çalışan Füsun, Feyyaz’ın kendisi için yaptığı büyük fedakarlık ile yüzleşti. Bu durum Füsun’un kafasını karıştırırken Feyyaz da Aleyna ile evlilik hazırlıklarına başladı. Füsun’un parayı almadığından emin olan Kıymet, ailesine atılan iftirayı kendisi için bir şeref meselesi haline getirdi. Çok sevdiği arabasını satıp gerekli miktarı toplayan Kıymet, parayı götürmek üzereyken Alya parayı bulduğunu haber verdi. Kıymet, Hakim Bey’in de yardımıyla emektar arabasını geri aldı. Yapımcıdan gelen haberle bir anda kendini albüm sözleşmesiyle karşı karşıya bulan Füsun bu duruma bir hayli sevinirken biraz da düşünmek istedi.

Füsun’un suçsuz olduğu ortaya çıkıyor;

İzlemek için tıklayınız

ALTAN İLE ATAKAN EVLENDİ

Yıldırım nikâhıyla evlenmeye karar veren Altan ve Atakan hızla işlemlere başladı. Hazırlıkları tamamlayan ikilinin nikâh günü Feyyaz ve Aleyna’nın söz gününe denk gelince Kıymet’i bir telaş aldı. Üstelik Atakan ve Altan nikâh saatlerini karıştırınca ortalık iyice birbirine girdi. Sonunda imzaları atan Atakan ve Altan evlendi. Selma ise Cihangir’in ona sunduğu fırsatı değerlendirmek istediğini söyleyince Mihran bu karara bir hayli bozuldu.

Altan ve Atakan’ın nikâhı;

İzlemek için tıklayınız

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

Yayınlanan bölümün hemen ardından on yedinci bölüm tanıtımı da izleyiciyle buluştu. Altan ve Atakan’ın nikâhından sonra tüm ailenin kahve dükkanında kutlama yaptığı tanıtım eğlence dolu anlara sahne oluyor.

'Güzel Günler’in 17. Bölüm Tanıtımı;

Oyuncu kadrosunda; Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan ve Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

'Güzel Günler', yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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