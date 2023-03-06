'Güzel Günler'de romantizm dolu eğlenceli anlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

'Güzel Günler'de romantizm dolu eğlenceli anlar

SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizilerinden 'Güzel Günler', romantizm dolu eğlenceli bir bölümle ekrana geldi. Dün akşam yayınlanan bölümde; tüm mahalleyi Sevgililer Günü heyecanı sardı. Atakan, Altan ve Selma kahveci dükkanında Sevgililer Günü'ne özel bir gece düzenlemeye karar verdi. Mihran, Selma’ya sürpriz yapmak için ortalarda görünmeyince Selma bu durumu yanlış anlayıp Mihran’ın kendisinden uzak durmak istediğini düşündü. Bölüme Füsun’un, Derya Bedavacı ile yaptığı düet damgasını vurdu

'Güzel Günler'de romantizm dolu eğlenceli anlar
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

SHOW TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi 'Güzel Günler', romantizm dolu eğlenceli bir bölümle ekrana geldi. Yayınlanan bölümde; tüm mahalleyi Sevgililer Günü heyecanı sardı. Atakan, Altan ve Selma kahveci dükkanında Sevgililer Günü'ne özel bir gece düzenlemeye karar verdi. Mihran, Selma’ya sürpriz yapmak için ortalarda görünmeyince Selma bu durumu yanlış anlayıp Mihran’ın kendisinden uzak durmak istediğini düşündü. Bölüme Füsun’un, Derya Bedavacı ile yaptığı düet damgasını vurdu. Atakan, kahvecideki kutlama için çocukluk arkadaşı ünlü şarkıcı Derya Bedavacı’yı davet etti. Derya Bedavacı’nın son anda gelerek yaptığı sürprizle Füsun da uzun zamandır hayalini kurduğu başarıya yaptıkları düet sayesinde kavuştu.

İşte o muhteşem düet;

İzlemek için tıklayınız

FİNALDE MİHRAN’IN SÜRPRİZİ BOZULDU

Cihangir’in Selma’ya olan yakın tavrı herkesin dikkatini çekti. Cihangir’den gelen iş teklifi Selma’nın kafasını karıştırdı. Selma, geçmişle ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırmak için Van’daki arkadaşından yardım istedi. Ancak Van’dan gelen haberle yeni bir darbe alan Selma, Mihran’ın kendisi için hazırladığı sürprizle çok mutlu oldu. Saliha’dan gelen kötü haberle herkes derinden sarsılırken, Mihran ve Selma’nın büyük kavuşması gerçekleşemedi. Finalde Selma’ya aşkını itiraf etmeye hazırlanan Mihran’ın sürprizi, Kıymet’in telaşıyla yarım kaldı.

Mihran’ın sürprizi bozuluyor;

İzlemek için tıklayınız

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

Güzel Günler’in on beşinci bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu. Tanıtımda Saliha’dan gelen kötü haber üzerine bütün aile büyük bir telaş yaşıyor. Aleyna’yı isteyeceklerini söyleyen Kıymet, Atakan, Füsun ve Altan’ı şaşırtırken, Atakan Altan’a hemen düğün yapacaklarını söylüyor.

'Güzel Günler'in 15. Bölüm Tanıtımı;

Oyuncu kadrosunda; Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan ve Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

'Güzel Günler', yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zamanın ötesinde şimdiye kadar yapılmış en iyi bilim kurgu filmleri - Film önerileri IMDb puanı en yüksek film listesi
TELEVİZYON Zamanın ötesinde şimdiye kadar yapılmış en iyi bilim ...
Veda Mektubu konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Veda Mektubu oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne?
TELEVİZYON Veda Mektubu konusu nedir ve gerçek hikaye mi?
"Ne izlesek?" diye düşünenlere 8 muhteşem film önerisi 2023 film önerisi ve tavsiyesi
TELEVİZYON "Ne izlesek?" diye düşünenlere 8 muhteşem film ...
Survivor eleme adayı kim oldu, kim elendi ve hangi yarışmacı gitti? 5 Mart 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?
TELEVİZYON Survivor eleme adayı belli oluyor...
Başım Belada dizisi konusu nedir, nerede çekiliyor ve gerçek hikaye mi? Başım Belada oyuncuları kimler, karakterlerin isimleri ne?
TELEVİZYON Başım Belada dizisi konusu nedir ve oyuncuları ...
Adım Farah konusu nedir ve hikayesi gerçek mi, uyarlama senaryo mu? FOX TV Adım Farah dizisi oyuncuları kimler, oyuncu kadrosunda hangi isimler var?
TELEVİZYON Adım Farah konusu ve oyuncuları
Yargı 55. bölüm full HD izle! Kanal D Yargı son bölüm izle tek part ve kesintisiz izle
TELEVİZYON Yargı 55. son bölümde neler oldu?
Yargı Pars öldü mü? Yargı savcı Pars diziden ayrılıyor mu? Yargı Mehmet Yılmaz Ak neden ayrıldı?
TELEVİZYON Yargı savcı Pars diziden ayrılıyor mu?
TV yayın akışı 5 Mart Pazar 2023! Bugün hangi diziler ve hangi filmler var? TRT 1, Fox, TV8, Star, Kanal D, ATV ve Show TV yayın akışı! Bu akşam televizyonda neler var?
TELEVİZYON Bugün televizyonda neler var?
4 Mart reyting sonuçları AB ve total sıralama: Gönül Dağı, Kardeşlerim ve Survivor arasında zirve yarışı!
TELEVİZYON Reyting sonuçları güncel sıralama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.