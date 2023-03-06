'Güzel Günler'de romantizm dolu eğlenceli anlar

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HABERTURK.COM

SHOW TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi 'Güzel Günler', romantizm dolu eğlenceli bir bölümle ekrana geldi. Yayınlanan bölümde; tüm mahalleyi Sevgililer Günü heyecanı sardı. Atakan, Altan ve Selma kahveci dükkanında Sevgililer Günü'ne özel bir gece düzenlemeye karar verdi. Mihran, Selma’ya sürpriz yapmak için ortalarda görünmeyince Selma bu durumu yanlış anlayıp Mihran’ın kendisinden uzak durmak istediğini düşündü. Bölüme Füsun’un, Derya Bedavacı ile yaptığı düet damgasını vurdu. Atakan, kahvecideki kutlama için çocukluk arkadaşı ünlü şarkıcı Derya Bedavacı’yı davet etti. Derya Bedavacı’nın son anda gelerek yaptığı sürprizle Füsun da uzun zamandır hayalini kurduğu başarıya yaptıkları düet sayesinde kavuştu.

İşte o muhteşem düet;

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FİNALDE MİHRAN’IN SÜRPRİZİ BOZULDU

Cihangir’in Selma’ya olan yakın tavrı herkesin dikkatini çekti. Cihangir’den gelen iş teklifi Selma’nın kafasını karıştırdı. Selma, geçmişle ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırmak için Van’daki arkadaşından yardım istedi. Ancak Van’dan gelen haberle yeni bir darbe alan Selma, Mihran’ın kendisi için hazırladığı sürprizle çok mutlu oldu. Saliha’dan gelen kötü haberle herkes derinden sarsılırken, Mihran ve Selma’nın büyük kavuşması gerçekleşemedi. Finalde Selma’ya aşkını itiraf etmeye hazırlanan Mihran’ın sürprizi, Kıymet’in telaşıyla yarım kaldı.

Mihran’ın sürprizi bozuluyor;

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YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

Güzel Günler’in on beşinci bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu. Tanıtımda Saliha’dan gelen kötü haber üzerine bütün aile büyük bir telaş yaşıyor. Aleyna’yı isteyeceklerini söyleyen Kıymet, Atakan, Füsun ve Altan’ı şaşırtırken, Atakan Altan’a hemen düğün yapacaklarını söylüyor.

'Güzel Günler'in 15. Bölüm Tanıtımı;

Oyuncu kadrosunda; Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan ve Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

'Güzel Günler', yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!