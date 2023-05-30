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HABERTURK.COM

SHOW TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi ‘Güzel Günler’in yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Füsun, ailesine karşı zor durumda kalmamak için Feyyaz’ın kendisinden uzak durmasını isterken Mihran, Selma’ya evlenme teklif ediyor. Kıymet, Feyyaz’ın çeyiz eşyalarının içinden çıkan küpenin peşine düşünce Feyyaz zor anlar yaşıyor. Hakim’in tanıtımda Kıymet’e duygularını açıklaması heyecan uyandırıyor. Füsun ve Feyyaz’ın ilişkisinin açığa çıkıp çıkmayacağı ise merakla bekleniyor.

'GÜZEL GÜNLER'İN 23. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kıymet ve Mihran zor da olsa Saliha’yı eve dönmesi için ikna ettiler. Selma ile evlenmeyi kafasına koyan Mihran annesinin rızasını almak için her şeyi göze aldı. Kıymet, Saliha ve Selma’yı barıştırmak için bir plan yaptı. Aleyna ve Feyyaz ayrılığını duyan Kıymet büyük bir şok yaşadı.

İkiliyi yeniden birleştirmeye çalışsa da Hakim’in konuşmasıyla Feyyaz’a baskı yapmaktan vazgeçti. Ailenin krizlerle başlayan günü yerini Altan ve Atakan’ın düğün heyecanına bıraktı. Kıymet’in evinde Altan’ın kına gecesi devam ederken damat tarafı Cumali’nin verdiği fikirle kendilerini bir kostüm partisinde buldu.

Hakim sonunda Feyyaz’a Füsun’un duygularından bahsetti. Bunu duyan Feyyaz soluğu Füsun’un kapısında aldı. Feyyaz'ın bu adımıyla ikili hiç olmadığı kadar yakınlaştı. Sonunda beklenen düğün gerçekleşti.

Tüm aile Altan ve Atakan’ın düğününde bir araya geldi. Füsun, Feyyaz’ın bir gece önce söylediklerini hatırlamamasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Saliha, Selma ile bir konuşma yaptı ve Mihran’la aşklarının karşısında durmayacağını söyledi. Saliha, Setrak Usta’nın mektubunu Mihran’a verdi. Herkesin peşinden koştuğu kolye sonunda Selma’nın oldu. Setrak’ın mektubuyla geçmişin sırrı çözüldü. Feyyaz’ın aklının başına gelmesiyle Füsun’la bir konuşma yaptı. İkili sonunda birbirlerine olan duygularını itiraf etti ve yeni bir başlangıç yaptı.

Oyuncu kadrosunda; Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan ve Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

'Güzel Günler', yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!