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H2DER yeni yönetimini belirledi

Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) yeni yönetimini belirledi. Derneğin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Günay oldu. Günay, "Enerji dünyası hidrojen çağına giriyor. Ülkemiz ve çocuklarımızın geleceği hızla bu dönüşümde yer almalıyız" dedi

H2DER yeni yönetimini belirledi
HABERTURK.COM

Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği'nin (H2DER) yeni yönetim kurulu ve dernek organlarının belirlendiği genel kurul gerçekleşti.

Derneğin başkanlığına seçilen Yusuf Günay, yeşil hidrojen üretim ve kullanımını, yeşil dönüşümün en önemli aşaması olarak gördüğünü söyledi.

H2DER Başkanı Günay, "Büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Hem iklim eylemi, hem sürdürülebilirlik hedefleri bunu zorunlu kılıyor. Bir hidrojen çağı geliyor. Bu dönüşüm, hızla hayata geçmeli. Neredeyse 17'inci yüzyıldan bu yana, ileri ülkelerin peşinden giderek geliştik. Hep takip ettik. Şu anda, dünyanın gündemi ortak. Geriden takip edecek zaman yok. Biz de dernek olarak öncelikle bilgi sunuyoruz. Kamuoyunun tümü, politikacılar, bürokratlar, sanayiciler, girişimciler, yatırımcılar, herkes ve her kesim için bir ön uyarıda bulunuyoruz" dedi.

Gerek çevre gerekse enerji arz güvenliği açısından öncelikli amaçlarının, yeşil hidrojenin öğrenilmesi olduğunu kaydeden Günay, "Bunun devamında da, üretim ve kullanımının tüm aşamaları, iletimi, depolanması, ticareti için gerekli düzenlemeler ve yasal altyapının oluşturulmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Hem dünyanın hem de ülkemizin en büyük üreticileri, derneğimiz çatısı altında buluşmuş durumda" ifadelerini kullandı.

Derneğin genel kurulunda yeni yönetim şu şekilde belirlendi: Derneğin genel kurulunda yeni yönetim şu şekilde belirlendi:


---Yönetim Kurulu---

1-Yusuf GÜNAY – Başkan
2- Linde Gaz A.Ş. (temsilen Alper Mert Kumbaracı)– Başkan Yardımcısı
3- Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. (temsilen Emre Erdoğan) – Sekreter
4- Argun KARAÇAY–Sayman
5- Akfen Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (temsilen İsmail Kürşat Tezkan) – Üye
6-Ali Rıza KÖSE – Üye

---Yönetim Kurulu Yedek Üyeler---

1.Mete Serkan Sevim
2.Ecogreen Enerji Holding Anonim Şirketi - (Temsilen: Osman Uğurlu)
3.Rana Atabey Kuşcu
4.Güriş İnşaat Ve Mühendislik Anonim Şirketi - (Temsilen: Nizamettin Derbil)
5.Elin Elektrik İnşaat Müşavirlik Proje Taahhüt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi - (Temsilen: Arda Yalı)
6.Sarper Cengiz

---Denetleme Kurulu---

1-Ahmet OCAK - BAŞKAN
2-Temsa Motorlu Araçlar Pazarlama ve Dağıtım Anonim Şirketi - (Temsilen: Ilgaz Korkmaz)
3-Ömer Faruk KIRBIYIK

---Denetleme Kurulu Yedek---

1- Mehtap İPEK
2- Haluk Ziya TÜRKMEN
3- Özgüçlü Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi - (Temsilen: Haci Güçlü)

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