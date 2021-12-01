Habertürk muhabirine 'mesleğinde en iyiler' ödülü 0:00 / 0:00

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Merkezi Ankara’da bulunan Şanlıurfalılar Platformu tarafından düzenlenen ödül töreni, iş, siyaset, sağlık, hukuk, sanat, spor, medya gibi birçok alanda faaliyet gösteren önemli isimleri bir araya getirdi.

Şanlıurfa Platformu Başkanı Habip Çadırcı yaptığı konuşmada “Artık geleneksel hale gelen ödül törenimizde hem ülkemiz hem de Şanlıurfa'mızın değerlerini ön plana çıkarıyoruz. Mesleğinde fark yaratanları, şehrimizin ve ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasına katkıda bulunan değerleri ödüllendiriyoruz” dedi.

Törende, Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu da gazetecilik kategorisinde “Mesleğinde en iyiler” ödülüne layık görüldü.