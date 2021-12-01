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Habertürk muhabirine 'mesleğinde en iyiler' ödülü

Şanlıurfalılar Platformu ve Şanlıurfa Gönüllüleri Derneği tarafından verilen "Mesleğinde En İyiler" ödülleri Ankara'daki törenle sahiplerini buldu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu, gazetecilik kategorisinde “Mesleğinde en iyiler” ödülüne layık görüldü

Habertürk muhabirine 'mesleğinde en iyiler' ödülü - Haberler
Habertürk muhabirine 'mesleğinde en iyiler' ödülü
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HABERTURK.COM

Merkezi Ankara’da bulunan Şanlıurfalılar Platformu tarafından düzenlenen ödül töreni, iş, siyaset, sağlık, hukuk, sanat, spor, medya gibi birçok alanda faaliyet gösteren önemli isimleri bir araya getirdi.

Şanlıurfa Platformu Başkanı Habip Çadırcı yaptığı konuşmada “Artık geleneksel hale gelen ödül törenimizde hem ülkemiz hem de Şanlıurfa'mızın değerlerini ön plana çıkarıyoruz. Mesleğinde fark yaratanları, şehrimizin ve ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasına katkıda bulunan değerleri ödüllendiriyoruz” dedi.

Törende, Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu da gazetecilik kategorisinde “Mesleğinde en iyiler” ödülüne layık görüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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