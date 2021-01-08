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Habertürk yazarı Prof. Dr. Kürşad Zorlu'ya Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da düzenlenen törenle Şeref Madalyası verildi. Düzenlenen törenle Kazakistan’ın en önemli anayasal kurumlarından biri olan Haklkar Assamblesi’nin 25. Yıldönümü vesilesiyle ödüller sahiplerini buldu.

TUYMEBAYEV'İN ELİNDEN ALDI

Asamblenin başkanlığını halen Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev sürdürüyor. Yeni Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev’in kararnamesi ve kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in imzasıyla Kürşad Zorlu’ya “Şeref Madalyası” verildi. Kazastan hakkında çok sayıda makalesi ve kitapları bulunan Zorlu, madalyasını Halklar Asamblesi Başkan Vekili Canseyit Tuymebayev’in elinden aldı.