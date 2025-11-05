Hac kura çekimi canlı izle! Diyanet TV ile 2026 Hac kura çekilişi canlı yayın izle ekranı
Hac kura çekimi tarihi, saati ve yeri gibi detaylar Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulmuştu. Belirtilen tarihlerde kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar, kura sonuçları isim listesi için ekran başına geçti. Kutsal topraklara gidecek hacı adayları belirleyecek kura çekilişi Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Peki, 2026 Hac kurası hangi kanalda, nereden izlenir? İşte, Diyanet TV ile Hac kura çekimi canlı izle ekranı...
Hac kura çekimi için beklenen gün geldi. 5 Kasım Çarşamba günü saat 10.30’da başlayacak olan Hac kura çekilişi Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası Hac kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, 2026 Hac kura çekimi nasıl izlenir, nerede yayınlanıyor? İşte, Diyanet TV ile Hac kura çekimi canlı izle linki…
2026 HAC KURALARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığınca 2026 hac kurası, 5 Kasım Çarşamba günü çekilecek.
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre kura çekimi, saat 10.30'da başlayacak ve noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Kura çekimine, bu yıl ilk defa başvuru yapan 184 bin 791 ve kaydını güncelleyen 1 milyon 615 bin 44 kişi olmak üzere toplam 1 milyon 799 bin 835 hacı adayı katılacak.
HAC KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?
2026 yılı hac kurası, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda çekilecek.
Kura çekimi, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
2026 HAC KURALARI CANLI İZLE – DİYANET HAC KURASI CANLI YAYIN
Çekilişin aynı zamanda TV ekranlarında da olması bekleniyor. Hac kurasının yayınlanacağı Diyanet TV frekans bilgileri ise şu şekilde:
TÜRKSAT 4A HD YAYIN
Frekans: 12.380 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 27.500
FEC: 3/4
TÜRKSAT 4A UYDUSU SD YAYIN
Frekans: 12.422 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı: 30.000
FEC: 3/4
KABLO TV
Kanal: 555
YAMAL 401 (90°E)
Frekans: 10.972 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı: 11.200
FEC: 3/4
DIGITURK
Kanal: 68
D-SMART
Kanal: 104
HAC KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından, kesinleşen sonuçlar genellikle aynı gün içinde veya çok kısa bir süre sonra erişime açılıyor.
2026 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Hacı adayları “Hac İşlemleri” dijital hizmeti üzerinden kura sonuçlarına erişebilecek.
Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilmesi bekleniyor.
Diyanet, kura sonucunda asil listede yer alan hacı adaylarının kayıt süreci ve konaklama türü seçimi gibi sonraki adımlara ilişkin detaylı duyuruları da kura çekiminin ardından paylaşacaktır. Hacı adaylarının mağduriyet yaşamaması için kayıt sürecini ve istenen belgeleri yakından takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.
HAC AYLARI HANGİLERİ?
Hac ayları, hicri takvimdeki Şevval ve Zilkade aylarının tamamı ile Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. İhrama bu aylar içerisinde girilmesi gerektiğinden dolayı bu aylara hac ayları denilmiştir. Bu zamanlara hac ayları denmesi, hac menasikinin bu aylardan herhangi birinde bitirilebilmesi açısından değil, haccın şartı olan ihrama Şevvâl'den itibaren girilebilmesi bakımındandır.
Bu süre içerisinde ihrama girerek, haccın iki temel rüknünden biri olan ve sadece Zilhicce'nin dokuzuncu günü öğle vakti ile onuncu günü fecr-i sâdık arasında yapılabilen Arafat vakfesini yapan kimsenin haccı geçerli olur. Haccın diğer rüknü olan ziyaret tavafı ise kurban bayramı günlerinde eda edilmekle birlikte, bugünlerde yapılamaz ise cezasını yerine getirmek kaydıyla, daha sonra da yapılabilir ve bu tehir, o seneki haccın geçersiz sayılmasına sebep olmaz (Kâsânî, Bedâi', 2/132-133).