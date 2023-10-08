4 Şurada Paylaş!









HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2024 yılı hac ön kayıtları, geçtiğimiz yıll​​arda olduğu gibi bu yıl da yine sadece e-Devlet üzerinden alınacak.​ İlk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlarımız, öncelikle kayıt ücreti olan 450 TL'yi yatırdıktan sonra hac ön kaydını yapabilecek.

"2024 Yılı Hac Organizasyonu" ile hac ön kayıtlarına dair detaylı bilgiye; Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün resmî internet sitesi olan www.hac.gov.tr web adresinden, Genel Müdürlüğümüz sosyal medya hesaplarından (@hacveumredib) ve il-ilçe müftülüklerinden ulaşılabilecek.

Ayrıca Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz çağrı merkezinden (0 850 260 13 13) hac ön kayıt süreci ve güncellemelere dair bilgi alınabilecek.

*Hac ön kayıtlarının alınacağı 13 Eylül - 11 Ekim tarihleri arasında; kayıt durumunun kontrol edilmesi, ​kategori değişikliği, iletişim ve adres bilgileri, grup güncellemeleri, gruptan ayrılmalar, kura ili değişikliği ve çocuk adayların kaydı gibi tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

HAC ÖN KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.