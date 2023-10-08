Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Hac ön kayıtları başladı! Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 hac ön kayıtları son tarih

        Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 hac ön kayıtları son tarih

        Hac kuraları ne zaman çekilecek? Başvurular Diyanet İşleri Başkanlığı e-Devlet uzantısı üzerinden yapılıyor. Başvuru süreci devam ederken gözler kura tarihlerine çevrildi. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 hac ön kayıtları son tarih ne zaman? İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2023 - 14:55 Güncelleme: 08.10.2023 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hac kuraları ne zaman çekilecek? Başvuru süreci devam ederken henüz başvuru yapmamış ve başvuru yapacak adaylar merak içerisinde bu sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 2024 hac kura tarihi ne zaman? İşte 2023 Diyanet Hac Ön Kayıtları son tarihi...

        2

        ALİ ERBAŞ HAC ÖN KAYITLARI SON TARİH

        Erbaş, "Bu kutlu yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt işlemlerini 13 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabileceklerdir." ifadelerini kullandı.

        HAC KURALARI NE ZAMAN?

        Hac kura tarihi henüz kesind eğil . Ancak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamalarına göre kura çekiminin Ekim sonu Kasım başı gibi yapılması bekleniyor.

        3

        HAC KAYDI OLANLARIN KAYDI OTOMATİK YENİLENECEK

        Daha önce hac kaydı olup durumlarında değişiklik yapmak istemeyenlerin kayıt yenileme işlemleri Başkanlığımızca otomatik olarak yenilenecek. İl, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türünde değişiklik yapmak isteyen vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden ya da il-ilçe müftülükleri aracılığıyla durumlarında güncelleme yapabilecek.

        Başkasının yardımı olmadan günlük aktivitelerini gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta veya yaşlı olan vatandaşlarımız, müracaatlarını, hacca daha önce hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte yapabilecek.

        0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyen vatandaşlarımız, belirlenen süre içerisinde çocuklarının ön kayıtlarını yaptırabilecek. Söz konusu yaş aralığında bulunan çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.

        4

        HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

        2024 yılı hac ön kayıtları, geçtiğimiz yıll​​arda olduğu gibi bu yıl da yine sadece e-Devlet üzerinden alınacak.​ İlk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlarımız, öncelikle kayıt ücreti olan 450 TL'yi yatırdıktan sonra hac ön kaydını yapabilecek.

        "2024 Yılı Hac Organizasyonu" ile hac ön kayıtlarına dair detaylı bilgiye; Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün resmî internet sitesi olan www.hac.gov.tr web adresinden, Genel Müdürlüğümüz sosyal medya hesaplarından (@hacveumredib) ve il-ilçe müftülüklerinden ulaşılabilecek.

        Ayrıca Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz çağrı merkezinden (0 850 260 13 13) hac ön kayıt süreci ve güncellemelere dair bilgi alınabilecek.

        *Hac ön kayıtlarının alınacağı 13 Eylül - 11 Ekim tarihleri arasında; kayıt durumunun kontrol edilmesi, ​kategori değişikliği, iletişim ve adres bilgileri, grup güncellemeleri, gruptan ayrılmalar, kura ili değişikliği ve çocuk adayların kaydı gibi tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

        HAC ÖN KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        #hac
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek
        Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu