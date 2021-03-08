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HaberlerTeknoloji‘Hacker’lar bu kez “3 bi̇n TL pandemi̇ desteği̇” yalanını kullanıyor! Haberler
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‘Hacker’lar bu kez “3 bi̇n TL pandemi̇ desteği̇” yalanıyla dolandırıyorlar

Türk kullanıcılar “3000 TL Pandemi Desteği” vaadiyle ‘hacker’ler tarafından avlanıyor. Pandeminin 1. yılına yaklaşılan bu günlerde Türk kullanıcıların Türkçe yalan içeriklerle hackerler tarafından oltalandığını belirten uzmanlar, “Turkey Dog” olarak ortaya çıkan bu atak türüne karşı vatandaşları uyarıyor.

‘Hacker’lar bu kez “3 bi̇n TL pandemi̇ desteği̇” yalanını kullanıyor! Haberler
'1000 TL' yetmedi şimdi de '3000 TL'yi kullanıyorlar
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HABERTURK.COM

Küresel çapta tüm insanlığı tehdit altına alan Covid-19 salgınından en çok ‘hacker’ler faydalanıyor. Özellikle Türkiye özelinde kullanıcılara yönelik korku, umut ve destek mesajları içeren Türkçe içeriklerle oltalama saldırıları gerçekleştiren hackerlerin son taktiği pandemi desteği adı altında dağıttıkları binlerce lira oluyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın görselinin dahi kullanılarak hükümet tarafından pandemiye yönelik gerçek olmayan destek paketleri dağıtıldığına yönelik Türkçe içeriklerle internet kullanıcılarının tuzağa çekildiğine dikkat çeken siber güvenlik kuurluşu WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, “Turkey Dog” olarak bilinen bu oltalama çeşidine karşı internetteki Türk kullanıcılarını dikkatli olmaya davet etti.

BAŞVURAN HERKESE 3000 TL PANDEMİ DESTEĞİ YALANI!

Çeşitli saldırı teknikleri ile tüm dünyada Covid-19 salgının yarattığı korkudan yararlanan hackerler durmak bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde sahte aşı sırası ile Türk kullanıcılarına yönelik oltalama saldırılarını gerçekleştiren hackerlerin bu kez ki çıkış noktası ise pandemi desteği.

Türkçe mesajlarla kullanıcıların karşısına çıkan hackerler “Son Faz Pandemi Desteği! Başvuran Herkese 3000 TL Değerinde Pandemi Desteği, Şimdi Uygulamayı İndirerek Başvurunu Tamamla!” şeklinde e-posta iletilerini kullandığı görülüyor.

Geçen yıl yine benzer bir dolandırıcılık yöntemini kullanan siber korsanlar, "1000 TL anında pandemi destek ücreti..." ifadesiyle başlayan mesajlarla kullanıcıları sahte web sitelerine yönlendirerek, tuzağa düşürmeye çalışmışlardı.

Bu tarz içeriklerin arka planında dolandırıcılık ‘script’inin bulunduğuna dikkat çeken Yusuf Evmez, linke tıklayan kullanıcıların bilgisayar ve telefonlarına trojan virüsünün yerleştiğini ve bu yolla hackerlerin tüm kişisel verilere kolaylıkla ulaşabildiğinin altını çiziyor.

İNANDIRICILIK İÇİN SAĞLIK BAKANININ FOTOĞRAFINI KULLANIYORLAR

Türk kullanıcılarını daha rahat avlamak isteyen hackerlerin başvurmadıkları yol kalmıyor. Özellikle tüm ülkenin yakından takip ettiği Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın fotoğrafını kullanarak da içerikler hazırlayan hackerler, birçok siteye çeşitli virüslü apk dosyalarını yerleştirmiş bulunuyor.

Yapılan araştırmalarda “edestek.apk” adı altında birçok sitede Turkey Dog etkinliğine rastlandığını da hatırlatan Yusuf Evmez, yetkili mercilerin ilan etmediği ve yönlendirmediği hiçbir linke tıklanılmamasını, sitelerdeki bu tarz reklamlara itimat edilmemesinin siber güvenlik için en önemli adım olduğunu dile getiriyor.

KORUNMAK İÇİN 5 KRİTİK NOKTA

Covid-19 salgını ile ilgili artış gösteren siber saldırılara dikkat çeken WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, siber güvenliği elden bırakmamak için şu adımların takip edilmesi gerektiğini belirtiyor:

1- Resmi logolara aldanmayın. Karşınıza çıkan içeriklerde resmi logoların olması, e-posta adresinin meşru olduğu anlamına gelmez. Bu tarz içeriklere ciddi bir araştırma yapmadan üstün körü tıklamayın.

2- Belgelerin doğruluğunu araştırın. Size gönderilen bir dosyanın PDF veya resmi belge gibi görünmesi, o dosyanın gerçekten resmi bir kurumdan geldiği anlamına gelmez.

3- Kaynağı tanımıyorsanız tıklamayın. E-posta sizden yalnızca iletiyi yanıtlamanızı istese bile kişiyi tanımıyorsanız yanıtlamayın. Teklif gerçek olamayacak kadar iyiyse ve size sunduğu ödül gösterdiğiniz çabadan oldukça büyükse, kesinlikle bir oltalama e-postasıdır.

4- Resmi kaynaklara başvurun. Birden fazla resmi kaynaktan bilgi sahibi olmaya çalışın ve bilgileri resmi kurumların web sitesine girerek kontrol edin.

5- Bir siber güvenlik korumasına sahip olun. Bu tür saldırılardan korunmak istiyorsanız, tüm cihazlarınızda sizi kimlik avı, dolandırıcılığı ve kötü amaçlı yazılımlardan koruyabilecek bir güvenlik çözümü kullanın. Böylece sizin için daha önemli olana, ailenizi güvende tutmaya odaklanabilirsiniz.

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