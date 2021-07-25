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Hacksmith yine rekor kırdı: Dünyanın en büyük el feneri... Radyometre kırıldı

Oratya çıkardıkları cihazlarla fenomen olan Hacksmith Industries kanalı son olarak yaptıkları el feneri ile Guinness Dünya Rekoru'na ikinci kez adlarını yazdırdılar. Mucitlerin feneri açılır açılmaz ışık ölçen radyometre güce dyanamayıp kırıldı. Öte yandan fener deneme için götürüldüğü futbol sahasını da aydınlattı.

Hacksmith yine rekor kırdı: Dünyanın en büyük el feneri... Radyometre kırıldı

Ürettikleri ışın kılıçlarıyla fenomen haline gelen Hacksmith kanalı mucitleri son olarak ürettikleri dünyanın en büyük el feneri ile adlarını Guinness Dünya Rekoru'na ikinci kez yazdırdı.

Oldukça büyük boyutlara sahip olan bu fenerin en önemli özelliği, dünyanın en parlak feneri olması.

Nitebrite 300 adlı fener, tamı tamına 501,031 lümen değerinde. Karşılaştırmak isterseniz, telefonunuzun flaş ışığı yaklaşık 40-50 lümen değerine sahip. Fenerin dış malzemesine geçtiğimizde siyaha boyanmış bir çöp kutusu bizleri karşılıyor.

Fener içerisinde 300 LED barındırıyor. LED ışıkları ise bir büyüteçten geçiyor ve etrafı aydınlatıyor.

Hatırlanacağı gibi Hacksmith mucitleri daha önce yaptığı geri çekilebilen proto ışın kılıcıyla Guinness Dünya Rekoru sahibi olmuştu.

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