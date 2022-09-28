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SHOW TV’nin BKM imzalı dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Evlerinde elektrikleri kesilen Sadi ile Songül’ün karanlıkta eğlenceli dakikalar yaşadığı sahnede Songül’ün romantik bir an yaratmak için harekete geçmesi izleyenleri heyecanlandırıyor. Sadi ile Songül’ün mum ışığında geçireceği romantik akşam büyük bir merakla bekleniyor.

‘GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ’NİN 11'inci BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Songül çevirmedeyken bir araç görev arkadaşına çarpıp kaçar. Songül aracı kullananları metruk bir evde köşeye sıkıştırırken nasıl bir düğümü çözdüğünden haberi yoktur. Najat, Osman’ın cesedini bulduktan sonra peşindeki kızı koruyan tehlikeli birilerinin varlığından şüphelenmeye başlar. Kızı ne kadar çabuk bulursa tehlikeyi de o kadar çabuk ortadan kaldıracağını düşünürken Songül’ü hiç beklenmediği bir yerde görür. Aylin ise Esra’nın oynadığı oyun yüzünden Sanem’le karşı karşıya gelir. Bu oyun Aylin’in ilk kez Oğuz’a sert davranmasına neden olur. Gizem, Rıza’dan gelen dadılık teklifini annesinin imaları yüzünden nazikçe reddeder ancak genç kız annesiyle birlikte kendini mecburiyetten Rıza’nın kapısında bulur. Ozan ve Sanem akşam yemeğinden sonra Esra’yı kontrol altına aldıklarını düşünseler de Esra’nın habersizce Ozan’ın ailesiyle tanışmaya gitmesi ikiliyi zor durumda bırakır. Çıkan rapora inanmayan Melek, araştırmasına devam eder. Ulaştığı bilgi Melek’in umutlarını tekrar yeşertir. Sadi ve Songül’ün öğrendiklerini emniyete bildirmek için yola çıktıkları gece ikilinin hiç tahmin etmediği bir adreste son bulur.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de...