Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. 16 Nisan Hadi Leke ipucu sorusunu Instagram'dan, Kanal D ekranlarının yeni dizisi Leke bugün yayın hayatına başlıyor sevgili hadiciler. Bugünkü ipucumuz ise yönetmenliğini Metin Belekoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Ayfer Tunç'un kaleme aldığı Leke'den geliyor. İlk bölümü ile izleyiciye Yasemin karakterinin zorlu hayat hikayesi tanıtılacak olan dizinin başrol oyuncularını kimler biliyor?" şeklinde yayınlandı. Hadi bu akşam Leke Özel Hadisi ile saat 22.15'te izleyicisi ile buluşacak ve Leke dizisi ile ilgili soruları yarışmacılarına soracak.

HADİ İPUCU CEVABI

16 Nisan Hadi ipucu sorusu cevabı: Burak Sevinç ve Melis Sezen

HADİ İPUCU SORUSU: LEKE DİZİSİ BAŞROL OYUNCULARI

Kanal D’nin Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Sevinç ve Melis Sezen'in paylaştığı yeni dizisi “Leke”, izleyici karşısına çıktı.

Rol aldığı dizilerden çok farklı bir karakterle ekrana dönen Burak Sevinç, “Leke”nin yayınına sayılı günler kala heyecanlı olduğunu dile getirdi. Sevinç, canlandırdığı Cem karakteriyle ekranın en konuşulan oyuncularından olacak.

Yasemin'i (Melis Sezen) tanımasıyla tüm ezberleri bozulan Cem'in dünyası bu aşkla bir anda alt üst olacak. Aşkı zayıflık olarak gören Cem'in dizide Yasemin'e karşı hissettiği çekimle gerçekleşecek olan dönüşümü izleyiciyi her Salı akşamı ekrana başına toplayacak.

Burak Sevinç - Cem Yenilmez

Kendinden emin, dikkat çekici, itibar sahibi, genç ve bekar bir iş adamı. Marine Marine Holding’in Ceo Yardımcısı. Dışarıdan oldukça mesafeli görünen biri. Duygusallıkla uzaktan yakından bağı olan hiçbir şeyden hoşlanmıyor. Aile tanımına inanmıyor. Aşka inanmıyor. Kadınlara güvenmiyor. Bütün hayatı işi. Başarılı olmak onun için her şeyden daha önemli. Kazanmak hayattaki tek amacı. Ve bu kazanma hırsı aslında çok da parayla ilgili değil. Çünkü zaten yeterince zengin. Kazanmak, artık onda önüne geçemediği ve çok kolay becerebildiği bir alışkanlık haline gelmiş. Cem’in kendine kurduğu bu dünya karşısına Yasemin’in çıkmasıyla alt süt oluyor. Çünkü Yasemin tanıdığı hiçbir kadına benzemiyor ve Cem’in bütün ezberini bozuyor.

Melis Sezen-Yasemin Adıvar

Güzel, zarif, duru bir kadın Yasemin. Onunla aynı ortamda olup da onu fark etmemek mümkün değil. Güzel olmanın da ötesinde onu farklı kılan şey duruşu. Yasemin kendi doğruları ile yaşayan, dürüst, sözünü sakınmayan, inandığı şeyi sonuna kadar savunan, çalışkan, inatçı, kararlı genç bir kadın. Kardeşi Murat ile birlikte yetimhanede büyümüş. Murat’ın kulakları duymuyor. Murat’ın velayetini almak için uğraşıyor. Bir yandan da Murat’ın ameliyatı için para biriktiriyor. Hukuk okuyor ve aynı zamanda bir organizasyon şirketinde çalışıyor. Yetimhaneye geldiği gün tanıştığı Şirin hayattaki en yakın dostu.