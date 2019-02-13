Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. 13 Şubat Hadi ipucu cevabı Instagram hesabından, "Zamanlamalarla aranız nasıl sevgili hadiciler?Matematikle zamanın buluştuğu noktadan geliyor bugünkü ipucumuz. Saat tam 6 iken akreple yelkovan arasında kaç derecelik bir açı vardır biliyor muyuz?" şeklinde sordu. Hadi bugün saat 12.30'da yayınlanacak olan yarışmasında 10.000 TL değerindeki ödülü dağıtacak.

HADİ İPUCU CEVABI

Hadi 12.30 yarışması detayları

13 Şubat Hadi ipucu cevabı: 180 Derecedir

Ödül ise, 10.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU: SAAT TAM 6'DA AKREPLE YELKOVAN ARASINDAKİ AÇI

Saatteki akrep ve yelkovan günün her saatinde açılar oluşturururlar. Saat tam 6:00'da: Akrep 6'da, yelkovan ise 12 noktasında olur ve doğrusal olurlar. Doğrusal olan bu iki çizginin oluşturduğu açı ise 180 Derecedir.

HADİ JOKER KODU

13 Şubat Hadi Joker kodu henüz yayınlanmamıştır.