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Hadi ipucu sorusu belli oldu. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. 30 Kasım saat 20.30'da canlı olarak yayınlanacak olan Hadi yarışması öncesi yarışmacı adaylar için ipucu sorusu yayınlandı. Bugünkü Hadi ipucu sorusu, "Ronaldo, Quaresma ve Pepe hangi milli takımında oynuyor? " oldu. İşte, 30 Kasım ipucunun yanıtı...
HADİ İPUCU SORUSU VE YANITI 30 KASIM
Hadi resmi instagram hesabı üzerinden yaptığı duyuruda;
Hadi bugün 20.30’da!
Ödül ise, 30.000 TL
Bugünkü ipucumuz; İngiltere, Portekiz, Brezilya gibi ülkeler dünya futboluna yön veren ve çok yetenekli futbolcular yetiştiren ülkelerdir. Peki, "Ronaldo, Quaresma ve Pepe hangi milli takımında oynuyor? "
HADİ İPUCU SORUSU CEVABI: PORTEKİZ
Portekiz ya da resmî adıyla Portekiz Cumhuriyeti (Portekizce: República Portuguesa) Avrupa’nın güneybatısında İber Yarımadası üzerinde yer alan, Avrupa Kıtası'nın en batısındaki ülkedir. Portekiz kuzeyden ve doğudan İspanya ile, güneyden ve batıdan da Atlas Okyanusu ile çevrilidir. Atlas Okyanusu’nun kuzey yarım küredeki bölümünde bulunan Azorlar ve Madeira takımadaları özerk yönetimleriyle birlikte Portekiz’in birer parçası.
Geçen 3.100 yıl boyunca Portekiz toprakları, ülkenin kültürünü, tarihini, dilini ve etnik yapısını etkileyen ve içlerinde Fenikeliler, Yunanlar, Romalılar, Cermenler, ve Endülüs Emevileri’nin de bulunduğu çeşitli medeniyetlerin geçişine tanık olmuştur. 5. yüzyılda Portekiz ülkesi Douro Nehri’nin ağzındaki Portu (günümüzdeki Porto şehri) ile Cale (günümüzdeki Vila Nova de Gaia) şehirlerine istinaden Latince Terra Portucalis diye anılıyordu. 1093 yılında Kastilya ve Leon Kralı VI. Alfonso, krallığının güneybatısındaki toprakları Henrique de Borgonha’ya vererek Portus Cale Kontluğu ‘nu kurdu. Comes Portucalensis denen bu kontluk sonraki yıllarda bağımsız bir krallığın doğuşuna sahne olmuştur. 15. ve 16. yüzyıllarda Brezilya’dan
Filipinler’e uzanan Portekiz İmparatorluğu dünyanın önde gelen ekonomik, politik ve kültürel güçlerinden biriydi. 20. yüzyılda imparatorluğun sona ermesiyle birlikte Portekiz Avrupa’ya dönmüştür ve günümüzde dengeli demokratik yapısıyla Avrupa Birliği’nin bir parçasını oluşturmaktadır.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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