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Hadi ipucu sorusu: Atlas Okyanusu’na, Manş Denizi’ne ve Akdeniz’e kıyısı olan tek ülke hangisi?

Eyfel Kulesi'ne ev sahipliği yapan ve Atlas Okyanusu’na, Manş Denizi’ne ve Akdeniz’e kıyısı olan tek ülke, Hadi bilgi yarışmasının bu akşamki ipucusu olarak duyuruldu. Hadi sorusu için yayınlanan ipucu bugün saat 12.30'daki yarışmaya katılacak yarışmacılar için önem arz ediyor. İşte Hadi ipucu sorusu için, Eyfel Kulesi'nin bulunduğu ve Atlas Okyanusu’na, Manş Denizi’ne ve Akdeniz’e kıyısı olan tek ülke hangisidir?

11.09.2018 - 11:28 | Güncelleme:

Hadi sorusu için ipucu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. Büyük ödül tüm soruları doğru yanıtlayan yarışmacılar arasında bölüştürülüyor. Bugün saat 12.30'da yapılacak Hadi'de, ipucu sorusu olarak, Atlas Okyanusu’na, Manş Denizi’ne ve Akdeniz’e kıyısı olan tek ülke işaret edildi. Eyfel Kulesi'nin de bulunduğu Atlas Okyanusu’na, Manş Denizi’ne ve Akdeniz’e kıyısı olan tek ülke hangisidir?

HADİ İPUCU: ATLAS OKYANUSU’NA, MANŞ DENİZİ’NE VE AKDENİZ’E KIYISI OLAN TEK ÜLKE

Hadi ipucusunda en kolay nokta Eyfel Kulesi aslında. Herkesçe bilindiği gibi Eyfel Kulesi Fransa'nın başkenti Paris'te bulunuyor. Dünya haritasına da şöyle bir bakacak olursak, Atlas Okyanusu’na, Manş Denizi’ne ve Akdeniz’e kıyısı olan tek ülkenin Fransa olduğu görülüyor.

 

ATLAS OKYANUSU

Atlas Okyanusu veya Atlantik, Büyük Okyanus'tan sonraki en büyük ikinci okyanustur. Bir zamanlar tek parça olan ana kıtanın bölünmesiyle oluşmuştur. Avrupa ve Afrika'yı Amerika`dan ayırır. Yan denizleri ile birlikte (Akdeniz, Kuzey Denizi ve Baltık Denizi) alana sahiptir ve yeryüzünün beşte bir alanını kaplar.

3314 metre ortalama derinliği bulunan okyanusun en derin noktası Porto Riko Çukuru'dur. Ayrıca dünyanın en uzun okyanus sıradağı olan Orta Atlas Sırtı bu okyanusta bulunur. 106,400,000 kilometre kare alana sahiptir ve yeryüzünün beşte bir alanını kaplar. Atlas Okyanusuna Avrupa'dan Ren, Elbe; Afrika'dan Kongo ve Nijer; Amerika'dan ST. Lawrence, Mississippi, Orinaco, Amazon, Parana ve Uruguay nehirleri dökülür.

MANŞ DENİZİ

Manş Denizi (İngilizce English Channel; Fransızca La Manche). Büyük Britanya Adası'nı Fransa'dan ayırır, Atlas Okyanusu ile Arktik Okyanusu'ni birleştirir. Uzunluğu 563 km (350 mil), en geniş yeri ise 240 km'dir (150 mil). Deniz oldukça sığdır. Ortalama derinlik 63 metre kadardır.

Dover boğazı (Strait of Dover) kanalın en dar kısmıdır. Dover'den Cap Griz Neze sadece 34 km (21 mil) dir. Manş Denizinin doğu ucunda yer alır ve Kuzey deniziyle karşılaşır. Antik Roma hegemonyası döneminde kanal Latince Oceanus Britanucus olarak biliniyordu. Daha sonra British Sea İngiliz Denizi olarak adlandırıldı. Victoria zamanında kanal ayrıca Gümüş hat olarak da biliniyordu. William Camden, Britannica (1586) da İngiliz Denizi olarak isimlendirildiğini fakat ayrıca İngiliz denizciler tarafından kanal olarak adlandırıldığını söyler. Yaklaşık 1450'deki haritada kanal, İngiliz Kanalı Canalites Anglie olarak adlandırılır.

Kanal derinliği Dover ve Calais arasında 45 m dir. Buradan doğu tarafına doğru deniz sığlaşmaya devam eder. Broad Fourteens de yaklaşık 26 metredir. Kanalda, Fransa'ya yakın olan kısımda adalar yer alır. Scilly Adaları, Birleşik Krallık ve Ushant Fransa'da kanalın sonunun batı ucunda yer alır.

AKDENİZ

Akdeniz, Atlas Okyanusu'na bağlı, kuzeyinde Avrupa, güneyinde Afrika, doğusunda Asya kıtaları bulunan deniz. 2.5 milyon km² bir alan kaplayan deniz Cebelitarık Boğazı ile Atlas Okyanusu'ndan; Süveyş Kanalı ile de Kızıldeniz'den ayrılır. Akdeniz’in tuzluluk oranı ‰ 38 (binde 38) olup tuz oranı fazla olan denizler grubunda değerlendirilir.

FRANSA

Fransa, ya da resmî adıyla Fransız Cumhuriyeti ana kara toprakları Batı Avrupa'da bulunan ve dünyanın pek çok bölgesinde denizaşırı toprakları olan bir ülkedir.

Kıta Fransası, güneyde Akdeniz'den kuzeyde Manş Denizi ve Kuzey Denizi'ne, doğuda Ren Nehri'nden batıda Atlas Okyanusu'na kadar yayılan topraklarda yer alır. Fransızlar, ülkelerini topraklarının biçiminden ötürü Altıgen (Fransızca: L'Héxagone, okunuşu: "l'e-gza-gon") olarak adlandırırlar.

Fransa, yönetimde yarı-başkanlık sisteminin uygulandığı üniter bir devlettir. Ülkenin başlıca ilke ve ülküleri İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi'nde açıklanmıştır.

Fransa'nın Avrupa kıtasındaki komşuları Belçika, Lüksemburg, Almanya, İsviçre, İtalya, İspanya, Monako ve Andorra'dır. Akdeniz'de İtalya'ya ait Sardinya adası'ndan sadece 12 km uzaktaki Korsika adası da Fransa'ya aittir. Sahip olduğu denizaşırı illerde de, Fransız Guyanası aracılığıyla Brezilya ve Surinam'a, Saint Martin Adası aracılığıyla da Hollanda Antilleri'ne sınırı vardır. Fransa, Manş Denizi'nde deniz yüzeyinin altından geçen Manş Tüneli'yle Birleşik Krallık'a bağlanmaktadır.

Fransa, 17. yüzyılın ikinci yarısından bu yana dünya genelinde uluslararası ilişkiler alanında önde gelen ülkelerden olmuştur. 18. ve 19. yüzyıllar arasında, Fransa dönemin en büyük sömürge imparatorluklarından birini kurmuştur. Bu dönemlerde Fransa'nın sınırları batı Afrika'dan, güneydoğu Asya'ya kadar uzanmış, etki ettiği bölgelerdeki toplumların kültür ve siyasetlerinde belirgin izler bırakmıştır.

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