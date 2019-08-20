Hadi ipucu sorusu bu akşamki 20.30 yarışması için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "Serdar Ortaç'ın 2014 yılında 20. sanat yılına özel olarak çıkardığı albümünün adı nedir?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki Serdar Ortaç'ın 2014 yılında 20. sanat yılına özel olarak çıkardığı albümünün adı nedir? 20 Ağustos Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 20 AĞUSTOS

Serdar Ortaç Gecesi bu akşam 20:30'da! Serdar Ortaç'ın şu ana kadar yaptığı, gerek kendi albümünde seslendirdiği, gerekse sanatçılara verdiği yaklaşık 500 adet bestesi olduğunu biliyor muydunuz hadiciler? Peki Serdar Ortaç'ın 2014 yılında 20. sanat yılına özel olarak çıkardığı albümünün adı nedir?

HADİ İPUCU CEVABI: BANA GÖRE AŞK

SERDAR ORTAÇ KİMDİR?

Serdar Ortaç 16 Şubat 1970'te İstanbul'da doğdu. Bazı müzik eleştirmenleri tarafından kendisinin Türk pop müziğinde bir dönemin standartlarını belirlediği kabul edildi ancak 2000'li yılların başından sonra ürettiği şarkıların birbirinin tekrarı olması gerekçesiyle olumsuz eleştirildi.

Serdar Ortaç, ilk öğrenimini Kocamustafapaşa'da ve orta öğrenimini Suadiye Lisesi'nde tamamladı. Lise öğrenimini ise Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi, Torna ve Tesviye bölümünde tamamladı. Babası küçük bir dükkanda torna tezgâhı olan plastik kalıpçısıydı. Çocukluğunda babasının yanında çalışır, hafta sonları ise simit ve su satardı. Babası sayesinde iş hayatını ve ayakta durmayı öğrendiğini, birçok şeyi babasına borçlu olduğunu sanatçı sık sık dile getirmektedir. Yüksek öğrenimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde başladı fakat tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrıldı.

Bir sene kadar İstanbul'daki radyolardan birinde program yapımcısı ve sunucu olarak çalıştı. Radyo programlarını dinleyen bir albüm yapımcısı tarafından dönemin plak şirketlerinden biri olan RAKS ile sözleşme imzalaması teklif edildi. Böylelikle o güne kadar yazdığı şarkılarını, kendi sesi ile seslendirme şansını yakaladı ve ilk albümünü yaptı.

1994-99: Aşk İçin, Yaz Yağmuru ve Gecelerin Adamı

2000-03: Bilsem ki ve Okyanus

2004-07 Çakra ve Mesafe

2008-11: Nefes ve Kara Kedi

2012-14: Ray ve Bana Göre Aşk

2015-günümüz: Çek Elini Kalbimden ve Gıybet