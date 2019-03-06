Hadi ipucu sorusu bu akşam Evliya Çelebi'nin Seyahanatmesi'nde geçen ve 17. yüzyılda Galata Kulesi'nde gerçekleştiği düşünülen rivayetten geldi. 20 bin lira ödüllü 6 Mart Ailece Hadi ipucu sorusu "Galata Kulesi'nde 17. yy'da gerçekleştiği düşünülen rivayet nedir?" oldu. Hadiciler yarışmada bir adım önde olmak için cevabı araştırmaya başladı. Ayrıca bu akşam saat 20.30'de 10 bin lira ödüllü Spor Gecesi yapılacak. Bugün saat 20.30'da 10 bin lira ödüllü bir hadi daha düzenlenecek. 6 Mart Hadi ipucu sorusu ve cevabı haberimizde...

HADİ İPUCU SORUSU - 6 MART AİLECE HADİ

Ailece hadi bu akşam 19.30'da!

Ödül 20.000 TL!

İstanbul şehrinin sembollerinden biri haline gelen Galata Kulesi'ni görmeyen var mı sevgili hadiciler? Peki bu muazzam bir tarihi dokuya sahip kültürel miras hakkında ne biliyorsunuz? Evliya Çelebi'nin Seyahanatmesi'nde geçen ve 17. yüzyılda gerçekleştiği düşünülen rivayetten haberiniz var mı?

HADİ İPUCU CEVABI: HEZÂRFEN AHMED ÇELEBİ'NİN GALATA KULESİ'NDEN ÜSKÜDAR'A UÇMASI

HEZÂRFEN AHMED ÇELEBİ GALATA KUSEİ'NDEN NASIL UÇTU?

Hezârfen Ahmed Çelebi 17. yüzyılda Osmanlı'da yaşamış olduğu varsayılan Müslüman Türk bilgini. Kendi geliştirdiği takma kanatlarla berberi fizikçi Abbas Kasım İbn Firnas'tan sonra uçmayı başaran ilk insan olduğu söylense de, kendisi hakkında tek bilgi Seyahatname'de geçmektedir. 1623-1640 yılları arasında saltanat süren Sultan IV. Murad zamanında, uçma tasarısını gerçekleştirdiği ve geniş bilgisinden ötürü halk arasında, Hezarfen olarak anıldığı söylenmektedir. Hezar, Farsça kökenli bir sözcük olup 1000 anlamına gelir. Hezârfen ise "bin fenli" (bilimli) yani "çok şey bilen" anlamına gelir.

İlk uçma denemelerinde, Leonardo Da Vinci'nin uçma konusundaki çalışmalarında kendinden çok önce bu konuda deneyler yapan 10. yüzyıl Müslüman Türk alimlerinden olan İsmail Cevheri'den ilham aldığı söylenir. Cevheri'nin bulgularını iyice inceleyen ve öğrenen Çelebi'nin, kuşların uçuşunu inceleyerek tarihi uçuşundan önce hazırladığı kanatlarının dayanıklılık derecesini ölçmek için, Okmeydanı'nda deneyler yaptığı varsayılır.

1632 yılında lodoslu bir havada Galata Kulesi'nden kuş kanatlarına benzer bir araç takıp kendini boşluğa bırakan ve uçarak İstanbul Boğazı'nı geçip 3358 m. ötede Üsküdar'da Doğancılar'a indiği varsayılan Hezarfen Ahmed Çelebi, Türk havacılık tarihinin en kayda değer kişilerden birisi olarak görülür. Bu uçuş hakkındaki belgeler şimdiye kadar sadece Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sindeki ifadesinden ibarettir. Evliya Çelebi eserinde şunları yazar: "İptida, Okmeydan'ın minberi üzere, rüzgâr şiddetinden kartal kanatları ile sekiz, dokuz kere havada pervaz ederek talim etmiştir. Badehu Sultan Murad Han Sarayburnu'nda Sinan Paşa Köşkü'nden temaşa ederken, Galata Kulesi'nin taa zirve-i belâsından lodos rüzgârı ile uçarak, Üsküdar'da Doğancılar meydanına inmiştir.Bu olay Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da büyük yankı buldu[kaynak belirtilmeli] ve dönemin padişahı IV. Murad tarafından da beğenildi. Sonra Murad Han, kendisine bir kese altın ihsan ederek: "Bu adam pek havf edilecek (korkulacak) bir ademdir. Her ne murad ederse, elinden geliyor. Böyle kimselerin bekası caiz değil, " diye Gâzir'e (Cezayir) nefyeylemiştir (sürmüştür). Orada merhum oldu.”