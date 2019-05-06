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Hadi ipucu sorusu cevabı 6 Mayıs! Cern'de bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın uzunluğunun yaklaşık kaç kilometredir? 20.30 Hadi ipucu

Hadi ipucu sorusu, bu akşamki zor yarışmadan önce resmi Instagram hesabından duyuruldu. 20.30 Hadi ipucu sorusunda "Cern'de bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın uzunluğunun yaklaşık kaç kilometredir?" diye soruldu. İşte 6 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı

hadi

Hadi ipucu sorusu bu akşam saat 20.30'daki Hadi yarışması için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "Cern'de bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın uzunluğunun yaklaşık kaç kilometredir?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki Cern'de bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın uzunluğunun yaklaşık kaç kilometredir? 6 Mayıs Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 6 MAYIS

hadi bu akşam 20.30'da!

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı dünyanın en güçlü parçacık çarpıştırıcısı, şimdiye kadar inşa edilmiş en karmaşık deneysel tesis ve dünyadaki en büyük tek makinedir sevgili hadiciler. Peki siz Cern'de bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın uzunluğunun yaklaşık kaç kilometre olduğunu biliyor musunuz?

HADİ İPUCU CEVABI: 27 KİLOMETRE

BÜYÜK HADRON ÇARPIŞTIRICISI HAKKINDA

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC, İngilizce Large Hadron Collider) dünyanın en büyük ve en güçlü parçacık çarpıştırıcısı, şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük, en karmaşık deneysel tesis ve dünyadaki en büyük tek makine. Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi (CERN) 1998 ve 2008 yılları arasına 100'ü aşkın ülkeden 10.000 bilim insanı ve mühendisin yanı sıra 100'ün üzerinde üniversite ve laboratuvarın katılımıyla inşa edildi. Maddeyi yüksek sıcaklık ve yüksek yoğunlukta incelemek için tasarlanmıştır ve böylece Büyük Patlama'dan hemen sonra oluşan plazma ortamındaki kuark-gluon birleşimleri gerçekleşebilir ve bu sayede mezon ve baryonlar oluşabilir. 175 m derinliğinde, Fransa-İsviçre sınırının altında ve Cenevre, İsviçre yakınlarında olup 27 kilometre (17 mi) uzunluğunda bir tünel çevresinde uzanır. İlk araştırması 30 Mart 2010 ve 13 Şubat 2013 arasında daha önceki çarpıştırıcı dünya rekorundan yaklaşık 4 kat daha fazla, demet başına 3.5 teraelektronvolt'luk (TeV) ( toplamda 7 TeV) bir enerji ile, 2012'den itibaren demet başına 4 TeV'e çıkarak (toplamda 8 TeV) gerçekleşti. 13 Şubat 2013'te LHC'nin ilk çalışması resmi olarak sonlandırıldı ve planlı yükseltmeler için faaliyeti sonlandırıldı. Yükseltilmiş çarpıştırıcıda 'test' çarpıştırmaları 5 Nisan 2015'te yeniden başladı, 20 Mayıs 2015'te demet başına 6.5 TeV'e ulaştı (toplamda 13 TeV, şimdiki dünya rekoru). İkinci araştırması 3 Haziran 2015'te başlamıştır.

Sistem iki yıllık modernizasyonun ardından, iki katına çıkartılmış enerji seviyesiyle, 5 Nisan 2015 tarihinde yeniden çalıştırıldı. Bilim insanları 20 Mayıs 2015'te protonları 13 TeV’ta çarpıştırarak ilk rekorunu kırdı. Daha önce 2012 yılında en yüksek 8 TeV’de çarpışma başarılmıştı.

Son olarak 2016 yılında bu projenin 300TB boyutunda verisi, halka açık hale getirilmiştir.

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