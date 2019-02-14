Hadi ipucu sorusu saat 20.30 yarışması için yayınlandı. Hadi ekibinin sosyal medya hesaplarından duyurduğu soru Erzurum'dan geldi. Hadi ekibinin Instagram üzerinden yayınladığı ipucu sorusu "Erzurum neleriyle meşhurdur? Erzurum'un en önemli geçim kaynağı nedir?" oldu. Hadi'de yarın akşamki Spor Gecesi'ne Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, Merve Toy'un konuğu olacak. 14 Şubat 20.30 Hadi ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU: ERZURUM NELERİYLE MEŞHURDUR? ERZURUM'UN EN ÖNEMLİ GEÇİM KAYNAĞI NEDİR?

hadi bu akşam 20:30’da!

Sevgililer gününün son ipucuna hazır mısınız hadiciler? Bugünkü ipucumuz Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük ili Erzurum'dan geliyor. Erzurum neleriyle meşhur biliyor muyuz? Ayrıca cevabımız önemli geçim kaynaklarından biridir de!

14 ŞUBAT HADİ İPUCU CEVABI

Erzurum'un en önelim geçim kaynağı oltu taşı, Cağ Kebaı ve Palandöken Dağı ile birlikte kış turizmi olarak sıralanabilir.

ERZURUM'UN BİLİNMEYENLERİ

Erzurum, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi dokuzuncu şehri. 2015 itibarıyla 779.321 kişilik nüfusa sahiptir ve 999 kişi göç vermiştir. Nüfus bakımından Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük üçüncü ilidir. Denizden yüksekliği yaklaşık 1900 m olan Erzurum, tarihin ilk dönemlerinden beri yerleşim yeridir. Şehir, tarihî eserleri ve kış sporları tesisleriyle de tanınır. Yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük dördüncü ili olan Erzurum'da, temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olup şehir son yıllarda kış turizmiyle de öne çıkmaktadır. Soğuk iklimi sebebiyle sanayisi gelişmemiştir. 25.066 km² yüzölçümüne sahip il arazisinin %15,17'si tarımsal amaçlı olarak kullanılabilir konumdadır.

Erzurum'un ekonomisini genel olarak tarım - hayvancılık ve sanayi - ticaret unsurları oluşturmaktadır. Sanayi siciline kayıtlı 69 kuruluş vardır. 2 tane organize sanayi bölgesi vardır. Bölgenin geçmiş dönemlerde de ipek yolu üzerinde olması, şehrin ekonomi alanında gelişmesini sağlamakla birlikte ticari anlamdaki önemini de ortaya koymaktadır. 1957 yılında Erzurum'da kurulmuş olan Atatürk Üniversitesi , şehirde ticari anlamda da canlılık sağlamaktadır. Erzurum, Türkiye'nin ve Doğu Anadolu bölgesinin en önemli ticaret merkezlerinden biridir. Bölgede, Oltu ilçesinde çıkarılan ve yarı kıymetli maden özelliğinde olan Oltu taşı ve bu taştan yapılan özel aksesuarlar, takı ve benzeri eşyalar bölge insanı ve esnafı için geçim kaynağıdır. Daha önceleri bölgede mevcut olup, Palandöken dağı kış spor tesisleri ile sınırlı olan kış turizmi, özellikle son yıllarda önemli kazanımlar elde etmiş ve bölge geneline yeni altyapı ve tesisler olarak dağılmıştır. Bu özelliği ile Türkiye sınırlarını aşarak alanında dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline gelmiştir. Spor tesislerinin bölge turizmine ve ekonomisine önemli katkıları söz konusudur.

HADİ JOKER KODU

14 Şubat Hadi joker kodu, 'Seni Seviyoruz Hadici' yayınlanmış ve kısa sürede tükenmiştir.