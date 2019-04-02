Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. 2 Nisan Hadi ipucu sorusu Instagram'dan takipçileri ile, "Bugünkü ipucumuz ülkemizde sevilerek dinlenen bir sanatçı hakkında sevgili hadiciler. İlk olarak Efe Bahadır ile birlikte kaydettikleri Sabır'ın akustik versiyon videosunu dinleyicilerle buluşturan bu isim, 1 Mart tarihinde ise dört şarkıdan oluşan yeni albümünü tüm dijital platformlar üzerinden müzikseverlerle paylaştı. Türkiye Resmî Listesi'nde bir numara olan "...Dan Sonra" şarkısıyla çıkış yapan Sıla’nın yeni albümünü kimler dinledi?" şeklinde yayınladı. Hadi'de bu akşam Türkçe Pop Gecesi olacak.

HADİ İPUCU CEVABI

2 Nisan Hadi ipucu sorusu cevabı: ACI

HADİ İPUCU SORUSU: SILA'NIN YENİ ALBÜMÜNÜN ADI: ACI

Müzisyen Sıla Gençoğlu’nun yeni albümü ‘Acı’ çıktı.

Sıla, yeni albümünden iki şarkıyı YouTube üzerinden paylaştı.

YouTube üzerinden dinleyiciyle buluşan ‘Medet’ ve ‘Sabır’ şarkılarının sözleri Sıla’ya ait.

‘Medet’in müziği ise Sezen Aksu imzalı.

‘Sabır’ın akustik versiyonunu dinleyicilerle paylaşan Sıla bu şarkının albümde yer alan versiyonunun bestesini Efe Bahadır’la birlikte yaptı.

Sıla, 1 Mart 2019’da ise Acı’yı tüm dijital platformlar üzerinden müzikseverlerle paylaştı.