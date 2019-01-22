Hadi ipucu sorusu bugün, Fiyz 'En Yeniler (Yerli)' listesindeki 5. şarkıyı seslendiren sanatçıdan geldi. Hadi uygulaması AppStore ve Google Play’den indirildikten sonra her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da online olarak düzenleniyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. 22 Ocak 30 bin lira ödüllü Hadi ipucu sorusu "Fizy'de 'En Yeniler (Yerli)' listesindeki 5. şarkıyı seslendiren sanatçı kimdir?" oldu. Hadi ipucu sorusu ve cevabına dair detaylar haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU: 'EN YENİLER (YERLİ)' LİSTESİNDEKİ 5. ŞARKIYI SESLENDİREN SANATÇI KİMDİR?

Hadi bu akşam 20:30’da!

Ödül fizy katkılarıyla 30.000TL

Bu akşamın ipucu da fizy'den geliyor. İpucu için hemen fizy’e git, ''En Yeniler(Yerli)'' listesindeki 5. şarkıyı seslendiren sanatçıyı not etmeyi sakın unutma. Yarışmaya herkesten bir adım önde başla.

HADİ İPUCU CEVABI: BERKAY - DELİLER ŞARKISI

BERKAY KİMDİR?

Berkay Şahin 29 Aralık 1981'de Ankara'da doğdu. 1996 yılından itibaren annesiyle beraber İzmir'de yaşayan sanatçı, 2009 yılından beri de İstanbul'da yaşamaktadır. 2009 yılında İstanbul'a taşınan Berkay, albüm çalışmalarından önce Bodrum, Antalya, Çeşme, Kuşadası gibi tatil beldelerinde belirli mekânlarda sahne aldı. Berkay, 2010 yılında ilk albümü "Ele İnat" ile 'en iyi sanatçı' ödülüne layık görüldü. İkinci albümü "Aşk Sadece" 2012 yılında yayınlandı.