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Canlı Bilgi Yarışması Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Her gün saat 12.30'da yayınlanan hadi bugünkü sorusunu takipçileri ile, "Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde Fatmagül karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hatırlarsınız, bu oyuncumuz aynı zamanda 2014 yılında Kenan Doğulu’yla hayatını birleştirmişti." şeklinde paylaştı. Hadi bugün öğlen yarışmasında 12 soruyu doğru bilen takipçilerine 6.000 TL değerindeki para ödülünü kazananlar arasında bölüştürüyor.
HADİ İPUCU CEVABI
22 Ocak Hadi ipucu cevabı: Beren Saat
HADİ İPUCU SORUSU CEVABI: BEREN SAAT KİMDİR?
Beren Saat, 26 Şubat 1984 tarihinde, Ankara’da dünyaya geldi. Babası Hüseyin Avni Saat, annesi emekli öğretmen Ayla Saat’dir. Kendisinden 5 yaş büyük Cem adında abisi vardır. İlk ve orta dereceli öğrenimini Ted Ankara Koleji’nde tamamlayan genç oyuncu, üniversite eğitimi için Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nü tercih etti.
Üniversitede okuduğu sırada başvurduğu Türkiye’nin Yıldızları adlı T.V. programından olumlu cevap aldı. Programa katılan saat, yarışmayı ikinci olarak tamamladı. Yarışmayı düzenleyen ekip arasında bulunan yönetmen Tomris Giritoğlu’nun kardeşi, Saat’in yeteneklerinden kardeşine bahsetti ve böylece Beren Saat için şöhretin kapıları aralanmış oldu.
2004 yılında Aşkımızda Ölüm Var ve 2005 yılında Aşka Sürgün adlı dizilerde rol aldı; fakat onu gerçek anlamda ünlü yapan yapım Hatırla Sevgili oldu. Bu dizide canlandırdığı Yasemin rolü ile, 2006-2008 yılları arasında Türkiye’yi ekran başına kitlemeyi başardı.
2008 yılında Güz Sancısı adlı ilk sinema yapımında başrol oynadı. Bu film ile,Aşka Sürgün adlı diziden sonra ikinci kez usta yönetmen Tomris Giritoğlu ile beraber çalışma fırsatı buldu. Aynı yıl başlayan Aşk-ı Memnu adlı dizide canlandırdığı Bihter adlı karakter çok sevildi.
22 Ocak Hadi joker kodu henüz yayınlanmamıştır.
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