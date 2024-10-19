Hadise, aşk sorusuna sessiz kaldı

Hadise, yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşayıp yaşamadığı sorusuna ikinci kez sessiz kaldı.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hadise ile Şenol Sönmez Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla çekilen BKM yapımı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın galasına birlikte katıldı. Hadise de Sönmez de ilişki yaşadıklarına dair iddialara yorum yapmadı.

Hadise ile Şenol Sönmez, geçtiğimiz günlerde başka bir filmin galasına katılmış, ilk kez görüntülenmiş, söz konusu iddialarla ilgili sorulara cevap vermemişlerdi.