Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hadise, aşk sorusuna sessiz kaldı

        Hadise, aşk sorusuna sessiz kaldı

        Hadise, yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşayıp yaşamadığı sorusuna sessiz kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 00:12 Güncelleme: 19.10.2024 - 00:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aşk sorusuna sessiz kaldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hadise, yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşayıp yaşamadığı sorusuna ikinci kez sessiz kaldı.

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hadise ile Şenol Sönmez Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla çekilen BKM yapımı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın galasına birlikte katıldı. Hadise de Sönmez de ilişki yaşadıklarına dair iddialara yorum yapmadı.

        Hadise ile Şenol Sönmez, geçtiğimiz günlerde başka bir filmin galasına katılmış, ilk kez görüntülenmiş, söz konusu iddialarla ilgili sorulara cevap vermemişlerdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hadise
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Biden, İsrail'in İran'a nasıl ve ne zaman karşılık vereceğini anladığını söyledi
        Biden, İsrail'in İran'a nasıl ve ne zaman karşılık vereceğini anladığını söyledi
        Bakan Fidan Hamas üyeleriyle buluştu
        Bakan Fidan Hamas üyeleriyle buluştu
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar!
        Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar!
        Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması
        Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Sinvar'ın ölümü İsrail'e karşı direnişi akamete uğratmayacak
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Sinvar'ın ölümü İsrail'e karşı direnişi akamete uğratmayacak
        Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
        Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
        Barış Boyun ve Daltonlar'a operasyon
        Barış Boyun ve Daltonlar'a operasyon
        Ada'da Kerem ve Orkun yarışı!
        Ada'da Kerem ve Orkun yarışı!
        İstanbul'da bazı okullarda ders saatleri değiştirildi
        İstanbul'da bazı okullarda ders saatleri değiştirildi
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası