Hadise, bir etkinlik için Venedik'e gitti. Mor renkli uzun saten bir elbise giymeyi tercih eden 38 yaşındaki şarkıcı, o anları da sosyal medya hesabından yayımladı.

Hadise, gecede ayrıca dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Kate Hudson ve Yemenli şarkıcı Balqees Ahmed Fathi ile bir araya geldi. Hadise, yayımladığı videoya "Kraliçeler" notunu düştü.