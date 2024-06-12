Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hadise ve Kate Hudson, Venedik'te bir arada - Magazin haberleri

        Hadise ve Kate Hudson bir arada

        Hadise, Venedik'te katıldığı bir etkinlikte dünyaca ünlü oyuncu Kate Hudson ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 10:42 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kate Hudson ile buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hadise, bir etkinlik için Venedik'e gitti. Mor renkli uzun saten bir elbise giymeyi tercih eden 38 yaşındaki şarkıcı, o anları da sosyal medya hesabından yayımladı.

        Hadise, gecede ayrıca dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Kate Hudson ve Yemenli şarkıcı Balqees Ahmed Fathi ile bir araya geldi. Hadise, yayımladığı videoya "Kraliçeler" notunu düştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hadise
        #Kate Hudson
        #venedik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var
        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var
        Lale'nin canını almıştı! Cani kocaya yetmemiş!
        Lale'nin canını almıştı! Cani kocaya yetmemiş!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Fuji Dağı manzarasını engelleyen bina yıkılacak
        Fuji Dağı manzarasını engelleyen bina yıkılacak
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        Anne ve baba araçta bırakmıştı! İkizler kurtarıldı
        Anne ve baba araçta bırakmıştı! İkizler kurtarıldı
        "Eskiden yakın arkadaştık"
        "Eskiden yakın arkadaştık"
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Bu detoks suyu tarifleri metabolizmanızı hızlandıracak!
        Bu detoks suyu tarifleri metabolizmanızı hızlandıracak!
        Biri harcar biri bakar
        Biri harcar biri bakar
        Balayı yerine ödül töreni
        Balayı yerine ödül töreni
        Kısa çalışma ödeneğine haciz
        Kısa çalışma ödeneğine haciz
        Saldırıya uğrayan başbakan ilk kez konuştu
        Saldırıya uğrayan başbakan ilk kez konuştu
        Kral Charles'ın portresine saldırı
        Kral Charles'ın portresine saldırı
        Macron istifa edecek mi?
        Macron istifa edecek mi?
        "Galatasaray'a küsmek yanlış"
        "Galatasaray'a küsmek yanlış"
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı